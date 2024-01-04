Вещание RT и Sputnik заблокировано для миллиона сербов

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Сербский интернет-провайдер SBB, являющийся лидером в своем направлении в стране, заблокировал сербские редакции российских СМИ RT и Sputnik.

Таким образом, доступ к пророссийскому контенту потеряли около миллиона пользователей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Провайдер SBB (Serbia Broadband), входящий в состав крупнейшего на Балканах информационного холдинга прозападного сербского олигарха Драгана Шолака, заблокировал сербские редакции российских медиа Russia Today и Sputnik для около миллиона своих пользователей (15% населения страны).

Аналогичный шаг был сделан и Европейской академической сетью (GEANT), пользующейся услугами этого провайдера, который интегрирована в образовательную систему Сербии. В итоге от пророссийских СМИ отрезаны все местные образовательные учреждения – вузы, школы, исследовательские институты.

При этом с начала СВО SBB прекратила вещание RT на других языках, объяснив это отсутствием возможности ретранслировать канал на платформах EON, Total TV и D3.

Бизнес Драгана Шолака «взлетел» после свержения в 2000 году Слободана Милошевича при поддержке структур, аффилированных с мировым спекулянтом и отцом «цветных революций» Джорджем Соросом. Впоследствии Шолаку удалось скупить ряд крупных операторов Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории и Македонии, а позже Греции и Болгарии, после чего был создан холдинг United Group.

В 2014 году он был куплен американской компанией Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. L. P. (KKR), одним из совладельцев которой является экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, который считается одним из идеологов современной информационной войны.

При этом Шолак остался работать на своем месте. Впоследствии United Group скупил ряд ведущих СМИ Балкан, такие как сербский Blic, черногорские Vijesti и хорватское Nova TV, кроме того под его эгидой работают несколько десятков телеканалов самой разной направленности практически по всем Балканам.

В последнее время в Сербии ходят упорные слухи о том, что государственный холдинг Telekom Srbija тайно продает свои активы United Media. Если эта информация найдет подтверждение, то это будет означать, что правящий режим Александра Вучича лишится последних элементов контроля за информацией, полностью сдав это направление Западу.