14.03.2018, Москва, Игорь Петров
  1 976 просмотров
Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Вещество, которым отравили Скрипаля, произвели в лаборатории, которую с 1999 года контролируют американцы


Химический реагент, который использован для отравления двойного агента Сергея Скрипаля, с 1999 года находится под жестким американским контролем.

Об этом на ток-шоу телеканала «Россия 24» заявил Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Что касается обвинений в том, что Россия не может контролировать свое химическое оружие, то Россия уничтожила свое химическое оружие, причем раньше, чем это сделали США. Тот химический реагент, о котором говорили, производился в Нукусе, в лаборатории, которая с 1999 года находится под жестким американским контролем. Образцы его находятся во всех спецслужбах западных стран, в том числе и в лаборатории, которая находится в нескольких километрах от Солсбери, где это все произошло», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть