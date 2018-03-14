14.03.2018, Москва, Игорь Петров

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Вещество, которым отравили Скрипаля, произвели в лаборатории, которую с 1999 года контролируют американцы

Химический реагент, который использован для отравления двойного агента Сергея Скрипаля, с 1999 года находится под жестким американским контролем.

Об этом на ток-шоу телеканала «Россия 24» заявил Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается обвинений в том, что Россия не может контролировать свое химическое оружие, то Россия уничтожила свое химическое оружие, причем раньше, чем это сделали США. Тот химический реагент, о котором говорили, производился в Нукусе, в лаборатории, которая с 1999 года находится под жестким американским контролем. Образцы его находятся во всех спецслужбах западных стран, в том числе и в лаборатории, которая находится в нескольких километрах от Солсбери, где это все произошло», – сказал он.