Весёлый украинский фюрер развлекает гибнущий народ «вторжением России»

13.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зеленский боится народного путча, который назрел из-за оккупационной политики, проводимой «слугами» народа. В «незалежной» – полностью разрушена экономика, растёт госдолг, зашкаливает инфляция и, можно сказать, настала финишная прямая на пути к катастрофе. Чтобы отвлечь внимание украинского населения от своей «скромной» персоны, усугубившей кризис в стране, Зеленский и его шайка безостановочно запугивают людей грядущим «вторжением России».

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Пресс-секретарь пана Зе Юлия Мендель сообщила, что «Россия может совершить наступление на Украину, однако надо трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике». Всё, что можно сейчас пожелать украинцам – начать паниковать из-за того, что банда «зелёных» превратила их в стадо.

Если сейчас не предпринять соответствующих мер по свержению «зелёных» мошенников, и продолжать слушать фашистскую Зе-пропаганду, то в скором времени Владимир Зеленский превратит население страны в рабов, которые безмолвно будут выполнять все преступные команды их «весёлого» фюрера.

Боевые действия в Донбассе, которые анонсируют Зе-фашисты, – свидетельство ужасного состояния дел в экономике. Стоит обратить внимание на госдолг Украины, который за год увеличился на 25% и составляет 91,4 млрд долларов. В марте инфляция в годовом измерении ускорилась до 8,5%. Украинский Госстат сообщает, что в марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, а с начала года – порядка на 5%, а по сравнению с мартом 2020 года – на 8,5%.

Кроме того, в текущем году Украине нужно выплатить 600 млрд грн госдолга и 150 млрд грн процентов по кредитам. Из чьего кармана будут раздавать долги «слуги» народа? Очевидно, что оплачивать по счетам власть имущих предателей родины будет население страны, – через очередной рост тарифов и цен.

Чтобы не допустить массовых протестов населения в связи с очередным ухудшением экономической обстановки, пан Зе прибегает к военному сценарию, который успешно применял его предшественник Порошенко. Зеленскому выгодно проводить вялотекущую войну, анонсируя масштабные боевые действия, при этом выставляя себя жертвой.

Что нужно делать оккупационным украинским властям, для выхода из экономического кризиса? На Украине архиважно радикально поменять экономическую модель. Но для этого у Зе-банды нет ни желания, ни возможности, ведь восстановить экономику страны группировка Зеленского не может по банальной причине – отсутствия политического веса. Де-факто Украиной владеют «западные» партнёры, которым экономически сильная и стабильная «держава» не нужна. «Незалежная» давно стала сырьевым придатком для Запада и источником дешёвой рабочей силы.

Ещё одной вариацией запугивания украинцев с целью отвлечения от Зе-экономического кризиса являются вводимые локдауны на фоне проваленной вакцинации, «ковидного» коллапса в стране и разворовывания коронавирусного фонда. Война и коронавирус – это два спасительных инструмента для Зеленского, которые перекрывают главную проблему Украины – экономику, летящую в пропасть.