Весна не может длиться семь лет, мы ждём Русского лета – Симоньян о Донбассе

Большая часть россиян считает, что Донбассу давно пора воссоединиться с Россией.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень трудно нам было объясняться в Донбассе с людьми и говорить, а почему, собственно, семь лет прошло, а всё ещё – так. И мы говорили о том, что в 2014 году была Русская весна, мы аплодировали Русской весне, но весна не может длиться семь лет, после весны должно наступить лето. И мы, конечно, ждём Русского лета», – сказала она.

«Я лично его жду всей душой. Когда я ездила на Донбасс и выступала с такой же трибуны, сказала там: «Россия-матушка, забери Донбасс домой», это вызвало неоднозначную реакцию здесь – кто-то меня поддержал, кто-то нет.

Но я сразу оговорилась, что я не госчиновник, я журналист и имею право говорить то, что я думаю, я от этих слов не отказываюсь и не откажусь. И совершенно убеждена, что большая часть нашего народа, нашей страны, тоже так думает», – добавила Симоньян.