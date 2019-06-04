Весна прошла, у Зеленского рассказали, когда же будут сажать

04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Предвыборный лозунг президента Украины Владимира Зеленского по посадкам коррупционеров будет реализован Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в ближайшее время, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

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“Недавно Президент встречался с руководителями САП и НАБУ. Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и люди ожидают наказания тех, кто причастен к коррупции – тех, о ком много говорили, по скандалам с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Это и был месседж, о котором мы говорили – “весна придет – сажать будем”, – сказал Рябошапка.

Он добавил, что этот месседж, немного трансформированный, был донесен и руководителям двух антикоррупционных институтов.

“Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты и реализацию лозунга”, – отметил Рябошапка.

Администрация Президента Украины дала руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры срок в три месяца, в течение которого Артем Сытник и Назар Холодницкий должны найти понимание и восстановить доверие к органам, продемонстрировав результаты своей работы.