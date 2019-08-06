Весной на Украине может появиться три «Слуги народа»

06.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Пропрезидентская партия «Слуга народа», получившая единоличное большинство в украинском парламенте, может расколоться на национал-патриотическое, либертарианское и социал-демократическое крыло.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitekA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая, что никакой партработы, партстроительства не велось до выборов, а по факту, только по моим наблюдениям, три стихийных идеологических крыла уже проявились в «Слуге народа». Это крыло, условно назовём, национал-патриотическим, которое во многом связывает свои настроения и взгляды с историей майдана, политикой режима Порошенко, они в своих оценках и взглядах мало чем отличаются от него.

Это крыло, которое условно можно назвать либертарианским. Это крыло пока небольшое, но оно просто сейчас оказалось у руля, потому что они считают себя создателями, и скорее всего наиболее незрелая увлечённая часть будет тянуться к лидерам, они очень быстро могут обрасти новыми кадрами.

И третье крыло, условно назовём его социал-демократическим, в котором, кстати, может оказаться много мажоритарщиков: если внимательно разобраться в том, на что настроены избиратели, что они вкладывают в задачи власти – это повестка по меньшей мере социал-демократическая, если не сказать больше – социалистическая», – сказал эксперт.

В таких условиях, по его мнению, над партией нависает угроза раскола уже к весне следующего года.

«Если в дальнейшем партстроительство и фракциостроительство будет идти по принципу мягкой внутренней федерации, как они сейчас декларируют – плюрализм, право на своё мнение, даже о личной стратегии говорят, то эти три крыла ещё как-то можно будет удерживать. Но если руководящее крыло окажется неубедительным…

Более того, есть риск, что Разумков и Стефанчук могут получить посты в руководстве парламента, а значит они должны занять отстранённую, непартийную позицию, там появятся какие-то новые вожди, которые получат статус руководителя фракции, координатора фракции, будут политические идеологи в партии, то это может привести к напряжению и даже расколу, причём, независимо от того, что будет происходить в стране.

Потому что самоопределение депутатов по ключевым вопросам – вопросам собственности, государства и его политики, люди смогут правильно себя назвать где-то через полгода. В таком случае к весне у нас «Слуга народа» превратится в три «Слуги народа», – добавил Андрей Ермолаев.