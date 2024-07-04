Весной РФ намерена добить Украину. В Киеве сомневаются, что переживут эту зиму

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 08:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Россия собирается продолжать боевые действий как минимум до весны 2025 года. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия не настроена торговаться, у них есть военный замысел довести военную кампанию как минимум до весны 2025 года. Зачем это надо, думаю, зрителям объяснять не надо – уже летом 2024 они почувствовали, чем оборачивается этот главный фронт. И инфраструктурный фронт в тылу. Так вот, русские будут продолжать наращивать силы на инфраструктурном фронте. Они считают, что там успех.

У нас есть часть киевской интеллигентщины, которая говорит, что переживём в сёлах – интересно, держали ли они в руках топор и знают ли, чем отличается твёрдотопливный котёл от газового», – сказал Ермолаев.

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Россия собирается продолжать боевые действий как минимум до весны 2025 года. Об этом в эфире...



«План России чётко рассчитан и на последствия внутри Украины, экономические, социальные, психологические, и на какой-то новый политический ландшафт, который будет на 2025 год. Когда мы говорим, что может быть, будет Трамп, у меня встречный вопрос: мы до декабря доживём? Нет, в сёлах конечно доживём, я о другом. Мы провели работу, чтобы поддержать, например, пожилое население Харьковщины? У нас проведена работа по размещению переселенцев?» – добавил эксперт.

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