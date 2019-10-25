Весной Украине обещают жесткий политический кризис

25.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Президента Украины Владимира Зеленского ждёт скорый и печальный политический конец, потому что ближе к весне его партия «Слуга народа» окончательно развалится, а народ поймёт, что президент продолжает политику своего предшественника.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без какого-то реального продвижения по урегулирования на Востоке Зеленского, по всей видимости, ждёт перспектива Петра Алексеевича Порошенко – один срок с очень негативным завершением, ещё и, наверное, по более сокращённой процедуре. Потому что второй раз избиратель, который действительно голосовал против политики Порошенко, и увидев, что она на 90% сохранилась, только поменялись лица, очень быстро будет разочарован.

Наверное, ближе к весне уже может быть полноценный политический кризис, когда, действительно, часть депутатов-мажоритарнщиков или выйдет из фракции, или будет по принципу «итальянской забастовки» – тихий саботаж, как в прошлом созыве был Лещенко, Найем, Залищук», – отметил эксперт.

По его мнению, переложить ответственность за провальную политику на свою команду, как это в своё время сделал Пётр Порошенко, Владимир Зеленский не сможет, поэтому бывший комик избрал стратегию хайпа – делать и говорить то, что нравится народу.

«И рейтинг [Зеленского] тоже будет постепенно снижаться. Если Порошенко ещё мог разделить ответственность с Яценюком, с «Народным фронтом», чтобы они впитывали весь негатив, то Зеленский заложник своего огромного рейтинга, и ему не на кого будет это переложить. Сказать, что Гончарук виноват в повышении тарифов, он не сможет, потому что у Гончарука никакого рейтинга нет, так же как нет рейтинга у «Слуги народа» – это всё рейтинг персонально Зеленского.

Зеленскому нужна «нормандская встреча» для хайпа. Это такая тактика популярных шагов – делать то, что нравится людям. Был запрос на обмен пленными – состоялся. Был запрос на снятие неприкосновенности – сделали. То есть они пока идут путём «собирать сливки и делать популярные вещи, которые нравятся обществу». Так и здесь это можно будет информационно грамотно подать – что впервые за три года она состоялось, что это может быть фактором прорыва», – резюмировал Молчанов.