Весной украинская энергетика вернётся в XIX век

ВКС России в несколько этапов уничтожили украинскую энергетику – и почти вернули «незалежную» в состояние XIX века.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Был такой период, когда мы работали только по трансформаторным подстанциям. Украина начала эти подстанции закрывать бетонными блоками. Но там несколько тысяч таких подстанций… все, конечно, им закрыть невозможно.

После этого пошел второй этап: мы стали работать по генерирующим мощностям. А их заменить сложнее, генераторов практически даже в Восточной Европе не осталось. Поэтому во многих городах, включая Киев, существует веерное отключение.

Теперь идет третий этап: мы работаем по промежуточным подстанциям, которые позволяют переключать сети. Потому что в Советском Союзе этот вопрос был проработан очень хорошо – переброска энергии на большие расстояния», – сказал Кнутов.