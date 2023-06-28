«Вестник психиатрии»: как одесские художники пошутили над русскими в гробах

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На фоне всеобщей могилизации, когда в ЖЭКах уже не осталось сантехников, а врачам «скорых» вручают повестки прямо на рабочих местах, остаются актуальными два вопроса.

Почему в кустах под аптеками премило валяются наркоманы, и военкомы их не замечают, а творцы продолжают творить? То рубахи, измазанные коричневой краской на Александровском (пока еще Александровском) проспекте вывесят, называя сие перформансом, то куклам советским в головы гвозди забьют и разместят это безумие в очередном, тьфу ты, арт-пространстве.

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И вот творцов военкомы тоже почему-то десятой дорогой обходят. Понятно, что неофициально они приравнены у них к пациентам дурки, но все ж практичнее, чем безногие и безрукие в армии, чьи культи измеряют и если они не вписываются в стандарты, отправляют опять на фронт (Прокрустово ложе прямо).

И вот эти неприкасаемые представили в Одессе очередную выставку, само название которой под силу расшифровать только психиатрам: «Междисциплинарный проект «Головы». Автор — местный патриот-художник Антон Ткаченко.

Зрелище нехитрое: посередине зала стоит гроб, по бокам аквариумы с головами российских политиков и прочих известных персон (Путин, Шойгу, Скабеева и т. д.), по которым ползают мадагаскарские тараканы и прочие насекомые, которыми обычно в зоопарках кормят рептилий.

В гроб поочередно кладутся те же политики, но уже вырезанные из картона, а также стоит ящик с могильной землей, которую желающие могут бросить в гроб и положить в него записку с проклятием.

Нисколько не сомневаясь в умственных способностях, равно как и в талантах искусственно созданного патриотического сегмента, призванного — опять же, не в армию! — а изображать лучших людей города, все равно понимаешь — похоже, даже самим патриотам это не смешно. Но автор так не считает.

«Этот арт-проект является высказыванием отношения к российским чиновникам войны. Основные проблемы, которых мы хотим коснуться этим проектом: стагнация, несменяемые лица, вцепившиеся в свои хлебные места у кормушек, — говорит Ткаченко. — Теперь они хотят сделать то же самое и с Украиной. Им никогда не будет достаточно, они разлагаются живьем от своей желчи и жадности. Они посылают свой собственный народ на смерть, уничтожают наш ради денег, из тщеславия и самодурства. Через визуальные образы мы унижаем, высмеиваем врага, который вторгся на нашу землю, убивает наших людей, продолжает превращать нашу жизнь в ад».

Эй, автор, хочется спросить: а где же в таком случае главная голова с тараканами — например, Зеленского? О друзьях из Вашингтона и вовсе молчу…

А вместе с тем проходит и другая реальность, в которой уничтожают трудоспособное мужское население, юнцов, работяг, интеллигенцию.

А вот эти, которые тараканов из аквариума в аквариум перекладывают, они творят дичь, дискредитируя город (думается, выставка отправиться на гастроли и по другим городам). А ведь в армии им было бы самое место — только гробы настоящие, и могильная земля тоже. А творцов дичи, глядь, и уже бы не было.