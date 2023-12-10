«Вестник психиатрии»: Как «родственники» пленных азовцев поговорили с дельфинами

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… месяц назад представители общества «Свобода защитникам Мариуполя» уже давали концерт в Одессе. Эта искусственно созданная организация гастролирует по Украине и требует — у прохожих? — вернуть азовцев из российского плена.

Аншлага не случилось — свои рукотворные плакаты и стенания в Горсаду пикетчики адресовали бронзовому Утесову — памятнику, а потом пошли кричать под мэрию про «поганого» мэра. Мэр, признаться, конечно, поганый — только скоморохам заезжего шапито откуда об этом знать? В общем, актеры на довольствии Банковой (Зеленского «вернуть родственников» не просят), отвлекающие внимание от кричащих проблем и выполняющие прочие политические заказы.

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А в выходные означенная организация и вовсе провела всеукраинскую акцию «Не молчи! Плен убивает!», которая прошла сразу в двенадцати городах — Киеве, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Виннице, Львове, Ивано-Франковске, Черкассах, Кривом Роге, Кременчуге и Ковеле.

А вот что они заявили в Одессе:

«Для нас, семей пленных бойцов, это еще одна возможность напомнить обществу и всему миру о тех, кого прямо сейчас враг пытает и убивает в неволе только потому, что они защищали Украину. Мы хотим, чтобы каждый помнил о защитниках «Азовстали», которые более 560 дней находятся в застенках врага, и боролся за ее освобождение. О том, что война — продолжается, и нам надо объединиться, чтобы выжить самим и сохранить Украину. Ведь наши воины не заслуживают забвения», — сказали журналистам в Ассоциации семей защитников «Азовстали».

В глаза сразу бросилась упитанная девочка-подросток со стенгазетой: «Потеряла на войне мужа. Не хочу потерять брата и отца в плену».

Смотришь и недоумеваешь: откуда у подростка муж? Но пусть так, так… Но если еще брат и отец в плену, так что ж это за семейка такая, прямо скажем, не вызывающая у нормальный людей сочувствия? Ведь это не мясные «мобики», а те самые убежденные упыри, подлежащие денацификации (разве что перевоспитают в плену).

Но самый цимес в том, что митинговали эти «дочери офицеров» ни где-нибудь, а у городского дельфинария на набережной, где никаких государственных «споруд» не наблюдается и в помине. И даже саму набережную унесло в море во время последнего шторма.

Понятно, что «по заданию партии» они хотели как лучше, но получилось как всегда: от Зеленского мер насчет обмена пленных не дождешься, переговоров не получается — уж лучше с дельфинами.

Следующую подобную акцию одесситы ожидают у зоопарка.