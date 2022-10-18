«Вестник психиатрии»: Как в Одессе «отменяли» Маска и поминали Ройтбурда

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Новости Украины

Самое страшное в Одессе сейчас… Нет, не только постоянные аресты «сепаров» и «коллаборантов».

Еще страшное — это очереди за гуманитаркой. Особенно если ее раздают на улице, с грузовиков, когда все, как говорится, на виду. Как люди в очереди готовы убить друг друга за перловую крупу.

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В точках для беженцев и того ужаснее — народ отпихивает друг друга, чтобы добраться до ящика с какими-нибудь дырявыми детскими колготками, пожалованными немецкими бюргерами. Кто-то недалекий, может, и заметит: «Что поделать — война». Только, получается, не у всех.

Только если бы той же гуманитаркой не торговали бы в супермаркетах, а власти, кричащие о поддержке малоимущих и беженцев, не выкидывали средства на черт знает что. А конкретно, и о чем давно хотелось сказать, на наружную агитацию. И ладно бы социальную, вроде «Всем миром поможем беженцам!». Нет! Именно на черт знает что.

Как нетрудно догадаться, началось все с «Русский военный корабль, иди на…» (тут креативщики мэрии не были оригинальны), продолжилось пошлостью из подворотни в духе «Джентльмен-шоу»: «Если маму кто-то тронет, того мама похоронит».

А далее пошел повсеместный монтаж билбордов и лайтбоксов с мировыми знаменитостями, выступившими в поддержку Украины словесно или вложившимися финансово в украинский терроризм.

Всех вместе на один макет налепили — Ди Каприо, Камбербэтча, Эмилию Кларк…. В общем, много комбинаций. Но главное, что в каждой присутствует Илон Маск. И надпись имеется: «Thanks for the support Ukraine», «Спасибо за поддержку Украины».

Дальше опять нетрудно догадаться — после скандального высказывания Маска о проведении референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях; о Крыме, «ошибке Хрущева», который должен остаться «формальной частью России», и русском большинстве в восточных областях Украины, кубло, назначившее Маска своим лучшим другом, зашипело.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины», — заявила пресс-служба мэрии.

И билборды принялись убирать столь ретиво, срывая лишь бы как, что грохот от бригад рабочих стоял как во время бомбежки. Но стоило Маску заявить о возобновлении поддержки Starlink для Украины, местные флюгеры снова зачесали репы и… не стали на всякий случай трогать оставшиеся лайтбоксы с Маском.

Больше того, группа товарищей из фракции «Европейской солидарности» в горсовете даже принялась пенять Труханову — мол, почему под такими чудесными лайтбоксами с Маском заборы поломаны и газоны вытоптаны? Понимаете — сначала потратили на наружную рекламу бешеные деньги, загадили ей весь город, а потом пару оставшихся рекламных тумб охранять стали. И у них, заметьте, война.

В то самое время как демонтаж Илона Маска был в самом разгаре, другая часть активной общественности — депутатов от той же «Европейской солидарности» и художников-патриотов отмечали в самом центре города, на Александровском проспекте, день рождения фекально-генитального художника Александра Ройтбурда, отправившегося в Ад в прошлом году. Помните еще такого?

Того самого Ройтбурда, который с первых же дней «евромайдана» причислил себя к т. н. жидобандеровцам. Известного не только патологическим тошнотворным творчеством, но и радикальными нацистскими воззрениями, а также чудовищными высказываниями в адрес погибших 2 мая, и предлагавшего построить на месте выгоревшего вместе с людьми Дома профсоюзов зоопарк. Факт и то, что именно этими высказываниями он пробил себе путь в кресло директора Одесского художественного музея (несмываемый позор с лица города).

Продолжатели дела Ройтбурда выставили на обозрение ни в чем не повинных людей работы, отображающие суть их покойного гуру.

Комментировать я «нетленки» не буду — достаточно просто взглянуть на фото.

Это кто-то обкакался?», — спросил гуляющий на площадке рядом ребенок лет четырех, показывая на экспонаты.

Но я это к чему? А к той самой черте, давно разделившей истеблишмент и соросовских «творцов»-позорников (оккупантов и их прислужников) и обычных, адекватно мыслящих граждан.

Когда последние доживают в очередях за перловкой и рваными колготами, а первые сыплют деньгами на те же билборды, которые сами потом и рушат. Когда одни в подполье, нищете и страхе, а другие, продолжая нести в массы извращения и нацистские идеи Ройтбурда, пугают на улицах детей. А может потому, что их самих никто еще толком не напугал?