«Вестник психиатрии»: Карл III, Камилла и Кулеба… из Одессы с претензией на Крым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Эффект дорвавшейся собаки — поднять лапу и обмочить все. Так нынешний официальный Киев и относится к Одессе. Область — без губернатора. Мэр — на привязи с электронным браслетом.

Главный военком области — садист и коррупционер, отправляющий на фронт юнцов после школы, полуслепых инвалидов и постинсультников, но сколотивший миллионное состояние на продаже «белых билетов» вельможам, наконец-то уволен. Зато понтов!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сначала одесситы поржали от новости «Королевское внимание: Карл III и первая леди Украины объявили сестрами библиотеки Одессы и Ливерпуля». Елена Зеленская онлайн пообщалась с королевичами Карлом III и его Камиллой на тему мира, дружбы, жвачки — насколько «мозги» хватило.

А в качестве побратима, вернее, «посэстры», была предложена одесская библиотеки имени Грушевского. Не имени Горького, понимаете? Поэтому одесситам стало неинтересно. В Грушевского со времен СССР только студенты украинского филфака ходили — теперь хоть Карл с Камиллой о ней знать будут.

Но это полбеды — высокое внимание к городу аукнулось тотальным увеличением блокпостов и какой-то остервенелой проверкой документов и телефонов — людей хватали даже когда те фотографировали небо, море, цветущие деревья; светофоры не работали, движение остановили.

Собака же, на этот раз, порылась вот в чем. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Одессу на встречу с главами внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции и заместителем госсекретаря МИД Финляндии. А обсуждали они «создание международного трибунала по вооруженной агрессии России». Кроме того, уверили, что вскоре поголовье их собачьей свадьбы будет увеличено.

«К группе по созданию международного трибунала присоединились наши соседи — Молдова. Мы ожидаем и другие страны. Коалиция растет. Будем совместно продвигать эту инициативу, чтобы наказать и высшее руководство России, и всех непосредственных исполнителей преступлений за ту боль, страдания и разрушения, которые Россия принесла на нашу землю», — заявил Кулеба.

Не обошлось и без главного — поклянчить с его стороны:

«Я обратился к коллегам с просьбой как к странам-операторам западных современных самолетов приложить все усилия для ускорения принятия решения о начале тренировок украинских пилотов на F-16, что в свою очередь приведет к принятию решения об их передаче. Мы должны сбросить Россию с неба. Для этого нам нужны не только системы ПВО, но и боевые самолеты. Они смогут прикрывать наши боевые бригады во время контрнаступления».

Еще Кулеба заявил журналистам, что «европейские страны-партнеры помогут восстанавливать украинские города и села после победы», а следующая встреча с министрами «пройдет в украинском Крыму».

И все это на полном серьезе, понимаете? Ровно так же, как в терапевтической группе сестры Рэтчед из «Полета над гнездом кукушки».