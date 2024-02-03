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Это почти как в анекдоте, когда мужик пришел в День всех влюбленных в магазин, указал на сердце и попросил «Дайте мне эту большую плюшевую ж…пу».

По этому же принципу наци и увидели «пропаганду русской агрессии» в… эмблеме Евровидения нынешнего года, сувенирном ключе.

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«Выполненном, — внимание! — В форме скандального символа Одессы, разработанного студией путиниста Артемия Лебедева», – сообщают украинские СМИ.

Вкратце напомню, что в 2012 году студия Лебедева придумала официальный логотип Одессы — смесь якоря и сердца, которым теперь заставлен, завешен и облеплен весь город. А с началом СВО наци потребовали выкорчевать творение «путиниста» отовсюду, ибо у Лебедева и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученная в России, имеется, и он «пропагандист российского нацизма и фашизма», и числится на «Миротворце», а уж от фразы «Прошу российские войска не возвращаться без Одессы», все сердца мира в видении нацистов превратились в ж…пы.

Кончилось тем, что власти приказали убрать имя Лебедева со всех придуманных им скульптур, но не сами скульптуры, а нацикам было отвечено.

«Этот символ используется не только в сфере туризма, а и в самых неожиданных отраслях. Он представляет Одессу на международной арене, бронзовые композиции якоря-сердца установлены в Ларнаке, Марселе, Генуе, Регенсбурге, Клайпеде, Ливерпуле, ожидается установка в Йокогаме и Майами», — мотивировал такое решение директор городского департамента культуры Иван Липтуга.

Вот… вот разработчики «ключа от Евровидения» этим творением где-то в Ливерпуле и вдохновились, провели ассоциацию с Украиной и… понеслась!

Как радостно сообщили в мэрии, Ливерпуль, где в прошлом году прошел песенный конкурс, от имени Украины передал символический ключ следующему городу-хозяину — Мальме в Швеции.

«Этот ключ тоже выполнен в форме сердца, стилизованного под якорь, что символизирует Одессу», — напомнили чиновники.

Да, художник из Ливерпуля, Нил Китинг, включил в символ элементы, характерные для его города: птицы Liver Birds, виниловую пластинку, желтую субмарину (отсылки к символу Ливерпуля и The Beatles) и свои ассоциации с городом-побратимом Одессой.

И тут уже нациков разорвало на «шматкы»!

«Все бы ничего, если бы дизайном якоря-сердца не занимался Лебедев, который открыто поддерживает войну РФ против Украины и даже призывал к захвату Одессы. Он также побывал на захваченной оккупантами Запорожской АЭС, чтобы снять там пропагандистские ролики. Он также работал над эмблемой одесского оперного театра и туристическим брендом так называемой «приднестровской молдавской республики», — возмущенно припомнили, в частности, принадлежащие нардепу Гончаренко паблики, а другие подхватили.

И что ж у нас осталось последнее? Правильно — нота протеста Евровидению!

Поистине же бешеная собака кусает каждого своего хозяина. Поэтому ее усыпляют.

Никто не был столь обласкан этим политическим кабаре, как Украина. Начиная с подмайданной «спалахуйки» Русланы и заканчивая Сердючкой с ее «Раша, гудбай». Понятно, что победа украинского «Калуш Orchestra» в 2022 году тоже была предсказуема…

Ну, давайте-давайте, харканите в играющий вам на руку конкурс! Это же так по-украински. Докажите, что художник, смешавший «Битлз», якорь и сердце (чего проще-то!) — тоже агент Кремля. Поясните, что вам везде мерещится ж…па.

Позориться, так до конца!