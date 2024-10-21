«Вестник психиатрии»: Одесские «белые кастрюли» за Пушкина, но против Скабеевой

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Т. н. одесский евромайдан продолжает бить горшки из-за насильственной украинизации. Наконец-то осознав смысл фразы «…когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому», часть скакунов мутировала в разряд «белых кастрюль». На которые нападают и доносят в СБУ агрессивные желто-голубые и красно-черные кастрюли.

Про начало их конфликта, спровоцированного сносом памятника Пушкину, мы уже писали. Но с тех пор он перешел в новую фазу — острую.

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Организатор акций против украинизации одесский журналист и правозащитник Леонид Штекель предпочел бороться со злом по принципу «иконки и свечечки» (хотя у него несколько другие ритуальные предметы) и разослал письма протеста Зеленскому, зачем-то Ющенко, в ЮНЕСКО, газету New York Post (ну, осень) и… Ольге Скабеевой.

Причем, если американским коллегам он сообщил, что «Одесса традиционно русскоязычный город. И именно здесь появился протест против политики унижения русскоязычной культуры, с целью унижения русскоязычных граждан страны», то со Скабеевой совсем по-медицински вышло.

Дело в том, что в одном из прямых эфиров, комментируя митинг Штекеля, она назвала его сотоварищи «коренными настоящими одесситами с неперепрошитыми мозгами» и даже поблагодарила: «Спасибо вам, русские люди!». Признаться, слышать такое русским людям в Одессе было странно. Тем более, что Штекель был замотан в украинский флаг.

Агрессивные кастрюли уверяют, что после этого Штекеля проведали «люби друзи» из СБУ — тогда тот и сочинил цидулку в духе Ваньки Жукова.

Причем сразу же зашел с козырей:

«Трудно назвать меня русским человеком — я ашкеназский еврей. Но дело не только в этом».

«Конечно-конечно! — Воскликнул бы в подобном случае профессор психиатрии Стравинский. — Не только в этом».

Засим Штекель пояснил:

«Во-первых, г-жа Скабеева является одним из многочисленных геббельсов путинского режима. Того самого режима, который отправляет несогласных с ним в современное подобие концентрационных лагерей. По сути, Путинская Россия все больше напоминает гитлеровский Третий Рейх 30-х годов. И вот эта г-жа Скабеева, эта современная дама-Геббельс, которая прикрывает режим, просто утонувший в крови своих жертв, смеет что-то советовать независимой Украине. Во-вторых. Режим Путина активно хочет приватизировать память о Достоевском и Пушкине», — и далее Штекель распалился а-ля «Скабеева, руки прочь от нашего Пушкина!».

…и вот на фоне такого анамнеза, на последнем митинге у Пушкина, где вновь собрались «белые кастрюли», коллега Штекеля по баррикадам Михаил Голубев заявил следующее:

«Да, Одесса, безусловно, против сноса Пушкина на 90%. Одесская община имеет свою уникальную память и культурное наследие, к которому принадлежит и Пушкин. А почему на акции приходит мало людей? Люди боятся. Демьян Ганул может запугать, ходя с молотком, я не знаю, с чем он там ходит, но люди боятся. А руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк намекнул на возможность повторения событий 2 мая. Это не была прямая угроза, но она была понятна».

При этом борец за «здравый смысл» добавил:

«Меня часто обвиняют в пророссийских взглядах за защиту памятника. Это бред. Напомню, я был в комитете организации одесского евромайдана. Именно здесь, в 2013 году, прошел его первый митинг».

Такая вот биполярочка. Поэтому и митинги малочисленны — никто из настоящих одесситов и срать на одном поле с «белыми кастрюлями» не сядет. И, да — я погорячился: про «…когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому» кастрюли все-таки никогда не поймут. Хотя заступиться уже и правда некому.