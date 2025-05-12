«Вестник психиатрии»: одесские нацисты против «неблагонадёжных» домашних животных

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У секты дохлого Ганула — новая жертва. И не потому, что говорит по-русски. Она вообще не говорит — лает.

В Сеть попало видео, автор которого ругает женщину с собакой хаски. Обзывает хозяйку «потворой» (по-русски — уродиной, существом, тварью), «чумой», «поганью» и «овцой конченной». А также требует назвать фамилию и имя. Собачница же в ответ показывает «факи» и удивляется — мол, почему ты перешла на мову, как только включила камеру телефона, а до того спокойно говорила по-русски.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

О том, что произошло до этой «куртуазной беседы» рассказала активистка организации Veterans HUB ODESA Ангелина Любчак:

«Эта мадам позволила своей собачке справить нужду под баннером на Аллее Героев! Прямо на цветы, которые принесли родные своему герою! Там есть предупредительные таблички! Видимо, этой недоженщине все равно, ее не коснулась война, она не знает, что такое потерять, или она сторонница русского мира! Она скалится и передразнивает женщину, которая посещала Аллею, и сделала ей замечание! Еще просила, чтобы с ней разговаривали по-рашистски. Позор этому недочеловеку! Мы, семьи погибших героев, осуждаем этот поступок и будем дальше бдительнее и жестче относиться к таким случаям, к таким людям».

Засим мнения комментаторов в соцсетях разделились. «Собаке не прикажешь, где ногу поднимать» и «понаехали рагули, скоро и собак наших сожрут», — пишут одесситы.

А вот ганулово болото, одэсьци, бурлит прямыми угрозами в отношении всех «москворотых» (собак?) и тегами в духе «Алло, СБУ».

Однако из гестапо за женщиной с собакой пока не пришли — зато пришли из полиции.

«Во время мониторинга социальных сетей мы обнаружили видео, на котором происходит конфликт между двумя гражданками. Зарегистрировав данные сведения, полицейские провели проверку и установили, что владелица животного — 41-летняя местная жительница», — сообщили в полицейской пресс-службе.

На одесситку составлены два протокола по статьям «Нарушение правил содержания собак» и «Мелкое хулиганство» — это может быть как штраф, так и арест. Остается еще дождаться «Измены родины» от СБУ (не шучу).

Что касается самого места инцидента — так называемой Аллеи Героев, то открыть ее умудрились рядом с мемориалом здорового человека — Аллеей Славы, комплексом с памятником Неизвестному матросу в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Такое соседство одесситы восприняли как кощунство, ведь минимум — на оккупантской аллее размещены портреты не героев, а могилизированных жертв войны (не стыдно?), а максимум — каратели.

А на настоящей Аллее Славы собаки, кстати, не гадят — там гадят нацисты.