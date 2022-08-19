«Вестник психиатрии»: Одесский гауляйтер идет на войну – на его место рвется экс-коммунист

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Новости Украины

После того как Зеленский лишил Гончаренко дипломатического паспорта, тот пообещал мстить. А мстить как? Снабжать инфой свой сливной бачок — сайт «Думская». А тот, в свою очередь, поделился «инсайдерской информацией», судя по которой войны для одесских политиков всех сортов не существует — они продолжают делить портфели и выбивать друг из-под друга кресла.

Итак, как сообщила «Думская», одесский гауляйтер, председатель военной администрации, он же командир карательного батальона «Айдар» Максим Марченко, идет на повышение — на днях он должен получить звание бригадного генерала и стать начальником штаба.

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Но кто же в таком случае займет его место? Это же не хухры-мухры, а все-таки гуманитарку составами воровать, боеприпасами барыжить.

Так вот, по информации Гончаренко, это в прошлом верный ленинец, первый секретарь Одесского обкома комсомола и секретарь райкома КПСС на излете СССР Сергей Гриневецкий (возглавлял ОГА до Марченко), входящий сейчас в партию мэра Одессы Труханова «Доверяй делам», а также депутат от «Слуги народа» и по совместительству глава облсовета Григорий Диденко.

А теперь внимание — зачем Гончаренко вытащил на свет божий эту историю и эти фамилии? Дело в том, что, как ни в чем ни бывало, зампредом облсовета и депутатом от ОПЗЖ продолжает трудиться некто Вадим Шкаровский, назвавший тероборону бандформированием.

Да, после этого патриоты его чуть не съели, однако дело закончилось лишь помещением Шкаровского на «Миротворец». Однако коллеги Гриневецкого по «Доверяй делам» упорно отказываются подписываться под проектом решения об отставке Шкаровского. А вышеупомянутый Диденко это радостно покрывает.

И вообще якобы пророссийские ОПЗЖ, «Доверяй делам» и депутаты от партии Шария — вроде и запрещенные, но все равно действующие — составляют большинство и не дают вволю развернуться крохам от Порошенко и Тимошенко. Это же Лешик Гончаренко Зеленского хотел носом ткнуть — развел, мол, в таком стратегически важном регионе кубло сепаров!

…я только другого не пойму — у них война уже закончилась, что гражданские в губернаторы засобирались? И мало, что ли, по ним прилетало, что корыто перевесило страх? А как же денацификация — одна на всех и вся на одного?…