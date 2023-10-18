«Вестник психиатрии»: Одесский суд приговорил мертвого Стремоусова к пожизненному заключению

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Кто бы сомневался, плясать на костях — это в их стиле. Никогда не забуду, как сгоревших в Доме профсоюзов куликовцев убили дважды — сначала в прямом смысле, а потом еще и подожгли деревянные кресты на их могилах. Вот и опять отличились, и есть повод «пышатыся».

Интересно, они хоть понимают, как это выглядит со стороны?..

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Так, сегодня завалящий Малиновский райсуд Одессы приговорил бывшего заместителя администрации Херсонской области (именуемой на Украине оккупационной) Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению.

Напомним, что минувшей осенью Стремоусов погиб в результате ДТП под Геническом. А нынешним летом в Одессе был задержан Александр Надежа — «пророссийский блогер из Николаевской области, долгое время работавший на коллаборанта Стремоусова и фактически являвшийся его правой рукой», как говорилось в геройском отчете СБУ.

Но от покойного уже можно было отвязаться?

Нет.

Как сообщила пресс-служба Малиновского суда, коллегия судей во главе с Сергеем Черевко, вынесла такой, явно психиатрический вердикт, потому, что «у украинского правосудия нет никаких фактических доказательств его смерти, поэтому коллаборанта судили заочно — как живого преступника, который скрывается от следствия».

Да, на судебном процессе Стремоусова обвинили в коллаборационизме и госизмене, присудив за первую статью 9 лет тюрьмы, а за вторую — пожизненный срок. Также суд постановил взыскать с покойника 13 тысяч гривен за проведение экспертиз и прочие процессуальные траты.

Учитывая, что у покойного шестеро детей, то может с них, ДБ, «взыскать» собрались? Будет неудивительно.

Интересно, как чувствовал себя судья Черевко, зачитывая приговор? Галлюцинаций не было, «мальчики кровавые в глазах» не стояли?..

Судя по всему, чувствовал он себя хорошо — как и вся выслуживающаяся перед нацистами нечисть. Которой, надеюсь, рано или поздно припомнят такие приговоры и тоже вынесут пожизненное.

…и, кстати, а почему суд-то Малиновский? Ведь Родион Малиновский — Маршал и дважды Герой Советского Союза, кавалер Ордена «Победа» и вообще Министр обороны СССР. Опять «як нэвдобно» получилось.