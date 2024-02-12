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Когда Фарион первый (и единственный) раз приезжала в Одессу с лекцией об «одэсьцях», ее закидали чебуреками. Ну, камни-то менты у благодарных слушателей забирали, а вот закрыть чебуречную по закону не могли.

И было это вроде недавно — всего 10 лет назад, а глядь — уже эти одэсьци расплодились, насрали везде, русские памятники снесли. А я это к тому, что все «светлые порывы» начинаются у нацистов с абсурда, в который никто не верит, а заканчиваются не только его воплощением в жизнь, но и перевыполнением плана.

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В связи с чем тревожные мысли…

Так, чуть ли не последний памятник, связывающий Одессу со своей историей — Дюку де Ришелье, губернатору Новороссии и Бессарабии, одному из основателей города, одэсьци почему-то не снесли. Даже несмотря на то, что прославленный герцог дослужился до генерала-лейтенанта русской армии. Видимо, хоть что-то должно остаться на их хуторе, чтобы идентифицировали в мире. Однако удочки под уничтожение символа уже стали закидывать.

Активисты, они же одэсьци, они же «жидобандеровцы» и нацисты — те самые, которые недавно проголосовали за переименование улицы Льва Толстого в Менделе Мойхер-Сфорима, развернули дискуссию вокруг Дюка, на которого всю жизнь смотрели «со второго люка».

Для начала из архива была откопана статья старейшего местного издания «Одесский вестник» за 1853 год.

Ключевой отрывок:

«В 1827-м году, 30-го Июня, произведена на бульваре, торжественно, закладка подножия памятника Дюку де Ришелье; в углубление самого большого камня, составляющего фундамент памятника, положены разные медали и монеты принадлежащие к царствованиям Людовика ХVI, Екатерины II, Павла I, Александра I и Людовика XVIII, которым Ришелье имел счастие служить. К сим памятникам присовокуплена была медаль Государя Императора Николая Павловича, несколько серебряных монет 1827-го года и бронзовый медальон с изображением покойного Дюка, выбитый, по случаю смерти его, в Париже в 1822-м году».

Ы-ы-ы — сколько ценностей-то! У активистов сразу зачесались руки, и местный правозащитник Леонид Штекель предложил:

«В сентябре у нас 230 годовщина основания города. Уважаемые одесситы, как вы думаете, стоит ли, к этой годовщине, изъять из закладки под памятником старинные артефакты, передав их в Археологический или Краеведческий музей, а на их место поместить современные предметы?».

Страшно предположить, что данный «щирый украинец» имел в виду под «современными предметами» — гранату, пачку быстрозавариваемой вермишели из польской гуманитарки, осколки и обломки, остающиеся после «героической работы ПВО»?..

Однако соседи по палате, у которых, как известно, «большая взаимовыручка», тут же его поддержали: «Однозначно, артефакты изъять!» («душили котов, душили»).

«Конечно, выкопать! Но не в музей, а продать с аукциона и закупить дроны. Все равно же по закону (Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики) памятник подходит под снесение», — умозаключил журналист-одэсець Александр Галяс.

Все, «снесение» уже было произнесено. Так что пропал памятник. Мародеры на старте.

Вот что бывает, когда обходы по палатам, вроде, и производятся, но без мыльного клистира и денацификации.