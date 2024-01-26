«Вестник психиатрии»: Почему одесские дети должны собирать дроны?

В очередной раз убеждаешься — нет у идиотии начала, нет у идиотии конца. Читаешь вот заголовок «В школах Одессы надо срочно вводить курс по сборке дронов- FPV», и думаешь — в каком все-таки месте не едут лыжи…

Полет журналистской мысли принадлежит некоему телеграм-каналу «Монитор», посвященному сугубо борьбе с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Канал так бы и прозябал в безвестности, если б «ценные сведения» из него периодически не пиарил бывший боевик «Азова» (запрещен в РФ) и экс-нардеп Игорь Мосийчук, круглосуточно изобличающий преступления побратимов.

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Но я о другом. Об идиотии, которую этот самый «Монитор» на пару с Мосийчуком сейчас разносят по углам.

Итак, речь в материале идет о том, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев собирать дома дроны. И как это хорошо, как это замечательно…

И тут вам эта самая «журналистская внезапность» для изумления аудитории:

«Почему эту инициативу не вводят в старших классах Одессы? — возмущаются Мосийчук и издание и тут же сами себе отвечают. — Потому что в школах Одессы пророссийский преступный синдикат «Доверяй Делам» [партия Труханова] никогда в жизни не введет курс по сборке дрончиков-FPV, так как в глазах Кремля одесский синдикат будет предателем. А знаете, что делает Кремль с предателями? Он их убивает».

Ну ладно, будем считать, что это была обязательная программа, демонстрирующая нацика Труханова все тем же «ставленником РФ», о котором тупая пропагандистская машина не перестает кричать во всех эфирах. Давно скучно.

Но есть же и другая часть:

«Представьте, если во всех школах Одессы старшеклассники начнут собирать дроны, которые потом будут использоваться для нужд фронта? Сборку дронов можно оформить как факультатив в школах в виде технического кружка. Вот это будет реальное образование. Мальчики должны уметь собирать технику, чтобы, выйдя за порог школы, они уже что-то умели делать руками. Тем более, в любимом Трухановым Совке был урок «Труда», который на самом деле был полезным и интересным уроком», — предлагают идиоты.

Так вот хочется пояснить им «за реальное образование» в Одессе. На общепознавательном, так сказать, уровне. Дело в том, что уроки труда и сейчас есть в школах, только учат на них до самого девятого класса вовсе не сколачивать табуретки, а гармошки собирать из бумаги — даже до уровня жабки, кораблика и самолетика не доходят. Так что да, с умением делать гармошечку из тетрадного листика — и сразу на мясо «для нужд фронта».

И хочется заметить, что из 124 одесских школ работают штуки три, и то, если нет воздушных тревог (то есть не работают), а остальные почти пять лет, с началом коронавирусной истерии, сидят на дистанционке. И вот на этой дистанционке уроки НВП проходят, которые ведут старые деды — ага, из того самого «совка», которые даже не понимают, как включать камеру и делать «ото самое, чтобы был звук» (других нет — все в мясорубке).

Но когда звук появляется, отчетливо можно слышать ругань:

«Да что ж с вас, пи…сов, взять, вы же даже нормальных советских фильмов не смотрели, как вы автомат Калашникова соберете?! Как фашиста бить будете?».

Только фашисты для них — это вот как раз такие, как Мосийчук из «Азова».

И в целом вы эту картин мира не переделаете. Пока есть такие деды.

И вообще… Дроны?! Для одесских детей?! «Труханов, купи дроны!»… Да не купит ваш Труханов ни дроны для школ (и то хорошо), ни стекла для разрушенных домов Одессы. Вопрос только немного в другом — а почему эту же самую инициативу не предложить мэру Львова Садовому? Что, думаете, там дроны совсем не понадобятся?.. А я вот сомневаюсь. Да и деды там другие, которых наши били.