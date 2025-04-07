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Вечно можно смотреть на три вещи — как горит огонь, течет вода и как поляки делят шкуру неубитого медведя.

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил о намерении купить или арендовать одесский порт на 50 лет, «что дало бы Польше прямой доступ к черноморскому и африканскому рынкам, где цены на зерно выше низших транспортных расходов».

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Во всяком случае так Колодзейчик представил план польско-украинских отношений в эфире программы «Гость событий» на телеканале Polsat News, назвав свою инициативу «реальным экономическим проектом».

«Куда пойдет польское зерно, туда пойдет и европейское зерно. Таким образом мы обеспечим доступ к Черному морю, где средняя цена тонны пшеницы на 100 злотых выше, потому что транспортные расходы в африканские страны ниже», — подсчитал проворный чиновник.

Он развил мысль — мол, одесский порт и вовсе позволит Польше разрушить монополию мировых зерноторговых компаний и стать независимой от посредников:

«Благодаря широким путям в Украине транспортировать зерно с юго-востока Польши было бы логистически выгодно. Из порта в Одессе дальше зерно попало бы в Африку, где есть емкие и прибыльные рынки. Это решение также имело бы стратегическое значение для всего Европейского Союза. Польша, влияя на экспорт зерна из Украины, может стать ключевым игроком на мировом рынке».

Колодзейчак намекнул, что такие наполеоновские планы родились у него в голове во время переговоров с украинской стороной, которая пообещала полякам не только порт, но и «возможность использовать хотя бы полмиллиона гектаров украинской земли». Хотя он с горечью отметил:

«Вот если бы нам хотя бы это преподнесли на блюдечке — полмиллиона гектаров в Украине для польских животноводческих компаний».

Однако переговоры панов с холопами — это одно. Но что касается иных переговоров, ведущихся сейчас не среди шелупони, а на мировой арене — по поводу одесского порта — то, похоже, о них поляк или ничего не слышал, или речь идет об управленце с подвижной психикой а-ля Саакашвили.

Напомню, что ранее Колодзейчак поддерживал «братьев своих меньших» путем блокировки границ, чтобы украинская агропродукция не проходила через Польшу — тонны валяющегося на земле зерна и перевернутые фуры с продуктами все помнят.

Ну и еще вопрос — а видел ли этот борзый поляк стоящий в руинах одесский порт? Что, все еще не брал путевку в пропагандистский тур?..