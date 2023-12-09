«Вестник психиатрии»: Пушкин против Пушкина

Если говорить о настоящей истории Одессы, то почти все ее хранители ушли в мир иной незадолго до начала СВО — известнейший краевед и почетный гражданин города Олег Губарь, искусствовед и ученый секретарь Литмузея Елена Каракина, историк и автор «ПолитНавигатора» Игорь Плисюк… Словно почувствовали — лучше так, чем потом раз за разом сердце обливалось бы кровью при виде снесенных памятников и выкорчеванных мемориальных досок культурным деятелям и ученым, чьим духом и была наполнена Одесса.

Образовательную же функцию, вроде проведения экскурсий и лекций, взяли на себя «одэсьци». Они, правда, тоже эксплуатировали образы русских творцов, однако уже в варианте «для рагулья», когда настоящее искусство заменила попса.

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Так, завелся в Одессе и свой Пушкин — Андрей Дембицкий, двойник поэта, прибывший (как это типично!) из Каменец Подольского после окончания строительного техникума и ставший… экскурсоводом.

Спорный вопрос, так ли уж этот комедийный персонаж похож на Александра Сергеевича, но приезжих он развлекал исключительно в его роли. Уверяет, что однажды даже выучил «Евгения Онегина» за две ночи. К тому же, имя русского классика кормило экскурсовода, что называется, от пуза…

А тут, в ожидании сноса памятника (в горсовете против, но нацисты пообещали, что сами снесут), опасаясь, что закидают камнями, решил Пушкин-Дембицкий оправдаться перед нечистью… Хотя получилось — предать.

«Популяризировать или настаивать на образе Пушкина, учитывая, что у нас он плавно уходит из жизни и из школьной программы, я уже никогда не буду. Молодежь изучает и читает другую литературу. А Пушкин, думаю, на довольно продолжительное время у нас снесен российскими ракетами. Лично я себе Пушкина не запрещаю, но он в моем понимании перешел в разряд что-то вроде порнографии — для осознанного и личного потребления совершеннолетних лиц», —

заявил экскурсовод, в компетенции которого уже можно усомниться — не знает, что русской классики уже давно нет в школьной программе. А насчет порнографии… Я так же давно повторяю — нормальных, хотя бы психически, среди внезапно проклюнувшихся патриотов, сносящих памятники собственными руками («российские ракеты»?!), нет.

Впрочем, еще о его «компетенции»:

«Вообще в то время имя Пушкина было известно только аристократии и то, не всей. На слуху тогда были Баратынский, Жуковский. Пушкин — это поэт светских салонов с очень ограниченной аудиторией. После смерти, о нем вообще забыли и только спустя несколько десятков лет царские идеологи решили сделать из него икону», — внезапно запел экскурсовод, годами рассказывающий о Солнце русской поэзии. «Мне не жалко прощаться с Пушкиным. Лично я ощущаю определенную ответственность за то, что я этот образ популяризировал. Ведь десять лет подряд, играя Пушкина на экскурсиях, на массовых мероприятиях, я так или иначе, но делал на этом акцент. И в какой-то мере так или иначе популяризировал саму идею, с которой Пушкин был сюда внедрен. Теперь я на себе ощущаю определенную ответственность за популяризацию здесь русского мира и мифа» — кается экскурсовод.

Ну и главный его вывод:

«Пушкин не единственный, кто описывал Одессу. Среди других, кто писал об Одессе — Леся Украинка, Николай Кулиш, Юрий Яновский, Нечуй-Левицкий. Их имена и произведения не так известны к сожалению, как Пушкина, Достоевского, Толстого. Но я включаю в свои экскурсии по литературной Одессе».

Хочется только напомнить лжепушкину, что на Лесе Украинке, в отличие от русских классиков, он теперь не заработает. И даже водить экскурсии будет некуда — ибо нет в Одессе мест, связанных с украинскими писателями. А значит и на «белый билет» не хватит. И нацики местные все равно набутылят — шутка ли, десять лет изображать «имперского пропагандиста», они такого не забывают.