«Вестник психиатрии»: Секту одесских «тамплиеров» задержали за работу на РФ

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О том, что украинская пропаганда всеми способами маргинализирует так называемых русских шпионов, мы неоднократно писали. Но тут происходит история из рубрики «то ли лыжи не едут, то ли…».

В Одессе СБУ задержала главу секты, именуемой «Орден тамплиеров» Олега Мальцева и его правую руку Константина Слободянюка — «по подозрению в создании незаконных вооруженных формирований и действиях, направленных на захват власти в пользу РФ».

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И вот теперь вам детективчик бульварный…

В 2014-м Мальцев переехал в Одессу из Севастополя (как говорит Монтян, сделал институциональный выбор). Снял офис, на котором написал «Украинская академия наук» (существует Национальная академия наук Украины, а иной нет в природе), обвесил кабинет десятками дипломов вроде «мастер неконтактного боя» и «посвященный рыцарь х-р знает чего» и начал проводить семинары для лохов с бутафорией в виде средневекового оружия, «магических» символов, хождений в ритуальных одеждах.

Как и водится в деструктивных сектах, вскоре после семинаров их слушатели побежали по прокуратурам и журналистам с воплями «из-за Мальцева я лишилась квартиры!», «Мальцев присадил дочку на наркотики!», «Мальцев зазомбировал сыночка!». «Растлил!». Классика.

Дальше Мальцев и Слободянюк (одессит) создали Ютуб-канал и газету «Нераскрытые преступления» — мол, мы, «рыцари», как раскроем вам сейчас убийство Кеннеди да деда Тараса, которому кто-то продал самогон из табуретки вместе с гвоздями, как восстановим справедливость…

На деле же «рыцари» занялись примитивным шантажом, как Милвертон у Конан Дойля (похоже, у его персонажей и нахватались «тяги к дешевым эффектам»). Причем, начали за здравие — конкуренты заказывали компромат на бизнесменов и депутатов, «рыцари» компромат сочиняли и, в случае неуплаты, публиковали его на своих ресурсах. А кончили за упокой — аналогичным способом добивали уже нищебродов, когда, допустим, супруги не могли поделить имущество при разводе или вступить в права наследования хрущевкой — неугодного «устранял» Мальцев.

Так как автор этих строк имел несчастье общаться с жертвами «тамплиеров», констатирую — деятельность секты приводила не просто к потере репутации «заказанных» (например, на человека могли повесить клеймо педофила), но и к самоубийствам, смертям (сердце не выдержало), утрате имущества и т. п.

По-хорошему, уродов надо было сажать еще 10 лет назад, но правоохранители упорно не находили в их деятельности состава преступления.

И вот прошло 10 лет. «Кабальеро» вяжут… И теперь внимание! Что находят в их квартирах и офисе во время обысков? Папки с компроматом на жертв, записи телефонных переговоров владельцев ларьков на Привозе, инфу о том, сколько у благодарных слушателей семинаров квартир и машин, трусы эскортницы? Нет! По материалам следствия, у них находят:

«64 винтовки с боеприпасами, военную форму и амуницию, папку с 59 листами, в которых описаны технологии разведки и контрразведки, документы о переводе денег из России, скриншоты по ведению диверсионно-подрывной работы, в том числе по минированию транспорта, распечатку «Учебника патриота России»; описание принципов шифрования и дешифровки; обучающие материалы «Что использовать менеджерам для дела революции»; инструкция «Как вести себя с миротворческим контингентом войск РФ»; инструкции по вербовке людей на 17 листах» (в сильном сокращении)».

Кроме того, в материалах сказано, что «Мальцев создал полноценное диверсионное подразделение из 23 человек, в составе которой была штурмовая, снайперская, разведывательная группы, группа оперативного обеспечения и офицер связи. Почти половина личного состава — иностранцы из России, Киргизии и Беларуси. У всех были позывные».

Цитаты взяты из решения суда о задержании парочки.

И в нем еще много чего — мол, бродили по полигонам, фотографировали военные объекты и т. п.

Из всего этого я пока выделяю три подсмысла данного «сериала».

1. Мне приходилось видеть подобные решения судов — и тоже с десятками винтовок при обыске — в отношении невиновных людей. А Мальцеву с его «дешевыми эффектами» и подавно можно приписать что угодно — для отчетности и раскрываемости.

2. Мальцев со своими опричниками (там явно с психикой не у всех ок) решил поиграть в «Вагнера». Правда, неизвестно какого — ни он, ни его зомби никогда не высказывались о политике. Но устроить «крестовый поход» на какой-нибудь Глубокояр Одесской области вполне могли.

3. И последнее… Если они и правда действовали в интересах РФ, то, может, их кураторы наконец поймут, с кем они сотрудничали (в хитрый план не верится). А для читателей — Интернет в помощь, там сотни материалов на бесчинства «ордена».

Вывод. За уголовные преступления на Украине не судят, зато рядят уголовников в агентов Кремля. А СБУ, похоже, наконец потратилась и заказала сценариста не с киностудии Довженко, а с «Нетфликса». Хотя матрешек в список найденного при обыске я бы все-таки дописал — ну если фигуранты даже «документы о переводе денег из России» дома держат, то должны быть и матрешки.