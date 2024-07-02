«Вестник психиатрии»: в Одессе СБУ задержала Мальвину

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Цирк дю Солей от СБУ в Одессе продолжается. То прямо под зданием Южного военного округа задерживают «лиц кавказской национальности» и находят у них в карманах расписки, данные ФСБ, о том, что они клянутся быть шпионами, обязуются блюсти законы России и взорвать штаб. То крутят журналистов, якобы снимавших фейковые новости для росСМИ и обнаруживают у них при обыске очки с приделанными усами и носом — именно такие как при СССР в магазинах «Игрушки» продавали.

В деле они проходят как «предметы для конспирации». Ну, далее там по мелочи — как ни очередной «вражеский агент», так на стене обязательно висит портрет Путина и в таком роде…

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Казалось бы, еще не успеваешь отойти от великолепия прошлых сезонов, как эсбэушные шоураннеры поражают новой цирковой программой.

Да-да, у них очередной подвиг.

Как отчиталась гестаповская пресс-служба, в Одессе была обезврежена «агентурная группа ФСБ», в которую входили двое украинских военных и женщина, их сообщница, использующая для конспирации парики.

В гестаповском отчете говорится о том, что по заданию российской спецслужбы фигуранты «разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу». Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории. При обнаружении нужных объектов — скрыто фотографировали их и обозначали геолокации на гугл-картах.

«Еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы, — сообщает пресс-служба СБУ. — Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их подельница маскировала внешность, постоянно меняя парики. СБУ поэтапно документировала все факты разведывательно-взрывной деятельности агрессора и задержала резидента агентурной группы ФСБ и его сообщников. Им грозит пожизненное заключение».

Обратите внимание, что при обыске у женщины были найдены предметы покруче очков с пластиковым носом — парики неестественных цветов: розовый (в нем женщина была и при задержании), синего и непонятного, по виду больше подходящего женщинам низкой социальной ответственности, нежели секретным агентам. Трудно представить, чтобы кто-то не заметил странную даму-фрика то с розовыми, то с синими волосами близ военных объектов. Остается еще найти у других задержанных золотой ключик и белый колпак.

Не кажется ли вам это все странным?..

И пока патриотическая общественность валает: «Откуда в рядах ВСУ вражеские агенты?!», «Ввести для таких смертную казнь!» и прочее, хочется, напротив, порадоваться, что и среди вэсэушников есть нормальные люди. Работать бы им только поаккуратней.

Или?..

Или, учитывая нелепость инцидента, речь все-таки идет об очередной постанове СБУ для отчетности, тем более, что и в Киев можно будет переслать понятные для определенной категории обдолбанных «главнокомандующих» доказательства — клоунские носы, бутафорские очки, парики — все то, что для КВН органично.

Ну а о том, что между одесскими военными и эсбэушниками давно идет скрытая война, я уже не раз упоминал. Так что ждем следующего сезона.