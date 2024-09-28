Что делать, когда «твоя страна» катится в пропасть, а «мобики» из вооружения имеют только шлепанцы, примотанные к ногам изолентой? Ну правильно — раскопать братскую могилу в центре Одессы и вынуть останки 119 трупов, захороненных 106 лет назад. Л-логика. С-слабоумие. П-патриотизм.

Совершить дикий средневековый обряд было решено на месте памятника Борцам революции, открытого в 1932 году на Куликовом поле — самой большой исторической площади Одессы (известной на весь мир после 2 мая 2014-го — массового убийства нацистами людей, не согласных с политикой киевского режима).

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«Подъехал грузовик. На нем стояли несколько рабочих… Они привезли большой двухлемешный плуг с коваными ручками, крюками и кольцами, выкрашенными ярким суриком. Они подняли этот красный плуг, сняли с грузовика, перенесли на плечах к братской могиле и установили на каменном цоколе — первый революционный памятник, открытый Советской властью в городе Одессе. Может быть, это был первый советский памятник во всем мире». (Валентин Катаев, роман «Зимний ветер»).

Зимой 1918-го в Одессе шли трехдневные бои — красногвардейцы, солдаты и матросы против т. н. гайдамаков, т. е. сторонников Украинской народной республики. После их окончания на Куликовом поле была вырыта братская могила, в которой и похоронили 119 погибших. Собственно, на протяжении всей Гражданской войны, вплоть до 1925 года, Куликово поле использовалось для захоронения участников тех событий. О чем и напоминает вышеназванный декоммунизированный памятник.

И вот что заявил замдиректора городского управления по работе с ЮНЕСКО и охраны культурного наследия Федор Стоянов:

«Решение о демонтаже объекта уже утверждено и не подлежит обжалованию. Однако из-за того, что могила имеет подземную часть, необходимо детально проработать технологию проведения работ, чтобы избежать повреждения останков. Во время демонтажа надгробия придется проводить эксгумацию останков жертв январских боев и переносить их на одно из одесских кладбищ».

А так как отбитые на голову «историки» вроде Гуцалюка и Музычко, помимо официальной архивной информации, насчитали в захоронении еще несколько сотен костей «гайдамаков», то и раскапывать собрались… все Куликово поле. И, видно, циркулем измерять черепа красногвардейцев и своих предков — ну, чтобы отличить как-то и «хороших» похоронить, а «плохих»… Тю, они еще не придумали.

Видать, совсем далеки от реальности и не понимают, что даже юридически безупречно оформленная процедура эксгумации только одного тела — дело наисложнейшее. А уж как обрадуются и так круглосуточно работающие судмедэксперты, и говорить не приходится. А уж как у города деньги и места на кладбищах найдутся для столетних костей, когда «мясо» с фронта хоронить негде. А уж как «историки» все эти кости посреди площади бросят, накликав на город какие-нибудь холеру и чуму…

Но бог с ней, с лирикой. В конце добавлю только одно — памятник Борцам революции сносился всего один раз — оккупационными нацистскими властями во время Великой Отечественной войны, по окончании которой тут же был восстановлен. Засим и добавить больше нечего.