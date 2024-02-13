«Вестник психиатрии»: Зачем львовянин расписывает Одессу символами Z?

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Это история-вопрос о том, почему могилизация на Украине срывает с мест врачей, педагогов, работяг — тех, кто и хлеб свой недаром ест, и жизни спасает, и «хорошее доброе вечное» творит по мере возможности, то есть созидателей. Ведь все равно на «мясные штурмы». А настоящее мясо (зомби без мозгов, но с наци-рвением) бродит на свободе, прямо-таки кричит «Вот он, я!», и в полиции его уже знают, но неприкасаем, словно шапка-невидимка на нем…

Одесский поц Ярослав Войцеховский уже был «героем» — осенью он по примеру киевских братьев по разуму плеснул в памятник Пушкину краской, изгадив изваяние.

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«Это главный поэт страны-убийцы, которая уничтожает украинские города, страны, чьи ракеты уничтожают художественные музеи, роддома, школы, больницы, убивают людей. Это абсурд, что такой памятник стоит в Одессе», — объяснил он тогда свой поступок.

Однако полиция, не оценив «души прекрасные порывы», составила на дегенерата админпротокол по двум статьям — мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства. Соплеменники вандала, правда, пообещали подать на полицейских в суд, упирая на то, что кабмин исключил из госреестра недвижимых памятников культурного наследия, в том числе, и одесского Пушкина. И, видимо, победили, ибо данный гражданин продолжил творить…

Так, на строениях советского периода люди стали замечать символы Z. И пока актив расформированных психушек бегал по городу в поисках того, кто их оставляет (шпионы?), художник расчехлился сам, нарисовав Z на памятнике маршалу Малиновскому.

(Одессит Родион Малиновский — дважды Герой Советского Союза, кавалер Ордена Победы, Министр обороны СССР. Район Одессы, названный в честь Малиновского, в прошлом году переименовали в Хаджибейский. Памятник военачальнику по непонятным причинам не сносят, но периодически перекрашивают в желто-голубые цвета)

«Декоммунизация по-одесски выглядит так, что городская власть всячески игнорирует нормы украинского законодательства, поэтому мне как художнику, нужно привлекать внимание к этому процессу. Мной был маркирован как вражеская техника памятник Родиону Малиновскому, который был установлен в Одессе в качестве подарка на день рождения этому представителю кровавого красного режима», — пояснил сумасшедший.

Пропагандистские же издания обрисовали ситуацию так:

«В Одессе люди требуют демонтировать памятник».

Нацист и эсбэушный провокатор Демьян Ганул пообещал:

«Если власть и дальше будет игнорировать это, памятник «упадет сам».

И опять складывается впечатление «за всю Одессу».

Так вот, «художник» Войцеховский — бывший повар из Львова, вдохновленный когда-то генитальным творчеством Ройтбурда. Прямо с кухни поступил и окончил Львовскую национальную академию искусств, живописать стал, как нетрудно догадаться, тоже гениталии, а вот уже свои права, как украинца, приехал отстаивать почему-то в Одессу.

А похоронки при этом, повторюсь, приходят на местных обычных инженеров, айтишников, сантехников. А «звезда живописи» на свободе, но не на фронте. Потому что это специально. Потому что, если и издохнет, не жалко, и если выживет — «о, смотрите, в Одессе все такие». То есть все по плану идет. Пропаганда работает. И не только на украинцев.