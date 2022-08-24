Ветеран «Альфы»: западные спецслужбы к убийству Дугиной непричастны

Новости Украины

Убийство под Москвой дочери российского философа-евразийца провели украинские, а не какие-либо другие спецслужбы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

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«Я не соглашусь, что данный теракт – это высочайше продуманная операция, которую готовили американцы, англичане, французы и все страны НАТО. Это совершенно не так. Такие акции в 90-е годы делали бандиты у нас в стране в день по три-четыре раза, если вы помните: взрывы в машине. Это операция, которую подготовили и тупо провели спецслужбы Украины. Говорить о том, что в этом задействованы какие-то другие спецслужбы, я бы не стал», – сказал Гончаров «Московскому комсомольцу».

По его словам, тот факт, что террористка, причастная к подрыву машины, выехала именно в Эстонию, может говорить о предварительной договоренности Киева со спецслужбами этой страны.

«Потому что эти прибалтийские шавки пойдут на все, лишь бы насолить России. Не исключаю: Киев и Таллин договорились, что эта преступница-убийца, после того как совершит теракт, будет покидать территорию нашей страны именно через границу с Эстонией, и там к ней не будет никаких вопросов. В этом я могу согласиться», – отметил ветеран «Альфы».

Издание напомнило, что террористка перемещалась по России на автомобиле с разными номерами, в том числе с украинскими, и поинтересовалось, можно ли такие факты как-то выявлять.

«Выявлять это можно, если к этому есть желание. Я просто сам езжу на машине и обращаю внимание на то, что у нас в Москве ездят машины с украинскими номерами. Я специально попросил водителя проехать за такой машиной и посмотреть, остановят ли ее хоть на одном посту ГИБДД. Так никто эту машину не остановил. Да, мы русские люди — добрые. Ну, ездит машина из Украины — пусть ездит. А вот я уверяю вас: если в Киеве появится машина с российским номерами, я просто не хочу говорить, что с ней сделают», – резюмировал Гончаров.