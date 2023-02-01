Ветеран американской армии: «РФ воюет в белых перчатках. США просто сожгли бы Киев»

Олег Кравцов.  
01.02.2023 14:52
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Россию нельзя обвинять в жестокости после нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский офицер, ветеран армии США Станислав Крапивник, с 2010 года проживающий в России.

Россию нельзя обвинять в жестокости после нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом,...

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«На самом деле, мы поздно стали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Поэтому на Западе решили, что российская армия не компетентна. Мы не пришли на Украину, образно говоря, с кувалдой, а пришли «в белых перчатках».

Запад изначально рассчитывал на то, что мы придем все крушить — быстро ударим и громко выскажем свое мнение. Но этого не случилось. А было бы правильным, потому что жесткая операция на самом деле спасла бы очень многих гражданских и военных от гибели», – сказал Крапивник в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что поначалу, возможно, было бы много гражданских потерь, но спецоперация закончилась бы очень быстро.

«И так нужно делать. Чтобы было понятнее, в 1945 году никто в Германии не верил в то, что она сможет отыграться в будущем. Те, кто выжил, благодарили Господа. И мы получили мир на долгие десятилетия. А в 1918 году у Германии было ощущение, что она сможет отыграться и получить реванш. И поэтому случилась Вторая мировая война.

И так же нужно с нынешним врагом — армия противника должна быть беспощадно разгромлена, чтобы никогда не возникал вопрос, почему противник не выиграл. Как только поднимается этот вопрос — последует тема реванша», – предупреждает собеседник издания.

У него поинтересовались, как бы действовали на месте России США.

«Как кувалдой. Киев бы горел. За примером далеко ходить не нужно — посмотрите, как воевали США в Ираке. От Мосула ничего не осталось. Останки гражданских вытаскивали из-под обломков еще полгода после так называемого освобождения города. Американцы долго бомбили город. А потом проводили зачистки.

Если бы американцам нужен был Киев, они бы сделали с ним то же самое, что с Мосулом: сначала сожгли, а потом взяли бы под контроль все, что осталось», – резюмировал Крапивник.

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