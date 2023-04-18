Ветеран «АТО» на руководящей должности в России. Фантастика?

Начало информационной недели принесло фамилии Игорь Лысенко популярность на весь политизированный Рунет. Именно человека с такой фамилией, к тому же, бывшего ветерана украинской «АТО», согласно разгонявшимся всю первую половину понедельника «авторитетным инсайдам», якобы должны были вскоре назначить советником губернатора Запорожской области Балицкого по вопросам военно-патриотического воспитания.

Новость эта, разнесенная блогами и военкорами подобно благой вести, была воспринята с естественной для патриотического Телеграма негодованием. Мол, давайте уже Залужного назначим, чего мелочиться. В медиа моментально нашли и припомнили этому Лысенко его довоенное еще видео на фоне украинского флага – про «российскую агрессию» и необходимость защищать Неньку от «оккупантов».

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«Я все верно понял, что бывший участник АТО, который стрелял «русню» на Донбассе, теперь активист? Казачество поднимает. То есть участник АТО живёт спокойно в Запорожье, и никто не имеет к нему никаких вопросов. Ни власть, ни спецслужбы. Как раз накануне наступления ВСУ самое оно. Игорь Лысенко отправлял бойцов воевать на Донбасс, заявлял, как он ненавидит москалей, говорил что война с Россией была всегда и это дело каждого. А теперь он активист», – негодует журналист и депутат-единоросс Андрей Медведев.

Впрочем, нашлись у потенциального назначенца и защитники из числа патентованных патриотов.

«Не берите в голову. Атаман наш, Русский. Лысенко служил в укропском военкомате, Русских не убивал. Интервью «дежурное», чтобы укропы его не репрессировали. А когда мы вошли в Мелитополь, он перешел на нашу сторону и сделал очень много для формирования прорусских казачьих структур. Казаки патрулировали город и область, я с ними ловил браконьеров, мы делали другие полезные дела, о которых пока рано сообщать», – написал в соцсети бывший глава российской полиции Энергодара и экс-активист киевского Верного казачества Алексей Селиванов.

Вскоре выяснилось, что никто никуда назначать Лысенко вроде бы и не собирается. Во всяком случае, это следует из опубликованного RT со ссылками на источники, близкие к Запорожской администрации, анонимного то ли комментария, то ли опровержения: мол, Лысенко является активистом и участвует в жизни местного казачества, однако в администрации не планируют назначать его на какую-либо должность:

«Его кандидатура не выдвигалась и не рассматривалась».

В общем, история эта столь же быстро потухла, как и зажглась, лишний раз подтвердив сколь короток век у медийных сенсаций–однодневок. Тем не менее, как говорят в таких случаях, осадочек остался. И не просто осадок, а повод поговорить о кадровой политике на новых территориях.

Помнится, еще год назад в сетевой дискуссии с одной неумеренно патриотической дамой со взором горящим я позволил себе заметить, что чудес не бывает, и так или иначе, когда дойдет дело до заполнения тысяч вакансий в административном аппарате новых регионов РФ, выяснится, что кроме бывших регионалов и бывших сподвижников Медведчука или местной клиентелы Ахметова выбирать будет больше не из кого.

Банально в силу того, что никакой другой местной бюрократии на востоке Украины просто нет. Весь сколько нибудь пригодный к госуправлению и управлению предприятиями человеческий материал подгребала под себя Партия Регионов, и все эти люди так или иначе прошли через ее кадровую школу, став теми, кем стали. А восемь постмайданных лет эту ситуацию дополнительно усугубили.

Даже с учетом того, что львиная доля бюрократии украинского разлива сбежит на Украину, те, кто останутся и в итоге присягнут России, все равно будут из той же кадровой колоды, со всеми ее достоинствами и недостатками.

Восьмилетняя история существования ДНР и ЛНР в качестве квазинезависимых единиц лишь подтверждает эти выводы. Тамошний кадровый состав сегодня на три четверти сформирован из третьего эшелона местного чиновничества времен Януковича, слегка разбавленного немногочисленными выдвиженцами Русской весны образца 2014 года и «варягами» из материковой РФ.

Да и в целом тремя из четырех новых российских территорий сегодня руководят двое бывших соратников Януковича и один бывший офицер СБУ. Это реальность, от которой никуда не денешься, как бы не хотелось чего-то иного. И, что более важно, – эта реальность еще долго будет оставаться именно такой. Тысячи вновь образовавшихся административных вакансий завезенными из внутренней России кадрами не заполнишь.

Во-первых, желающих ехать в нестабильные прифронтовые регионы самих по себе мало. Разве что какие-то карьеристы или авантюристы, желающие быстро подняться в мутной воде неразберихи и первоначального становления. Ну а, во-вторых, откровенно говоря, и в самой РФ качество чиновничьего аппарата оставляет желать лучшего.

А на новых территориях ко всему этому добавляется еще и проблема лояльности. То есть, если где-нибудь в Перми или Рязани проблема – найти компетентного и невороватого чиновника, то в Мелитополе или Геническе в критерии поиска добавляется еще и преданность России, чтобы этот чиновник не носил, грубо говоря, трусы цвета украинского флага. Сами понимаете, в условиях кадрового голода и фактического развала госуправления на местах, которое собирают с нуля, это усложняет задачу в разы.

Получается как в той старой песне про поиск идеального мужчины»: «Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил». В нашем случае – чтобы не был замазан в криминальных схемах, чтобы в сторону Киева не смотрел и чтобы при этом хоть что-то соображал в зоне своей ответственности.

В тех же ЛНР-ДНР ситуация тоже сложная, но чуток получше, но им для этого пришлось пройти восьмилетнюю весьма некомфортную передержку в серой зоне, в ходе которой кадры тасовали не раз и не два, а украинские ждуны отсеялись и уехали сами собой. Хотя, кажется, не везде и далеко не все. У соседей по Приазовью такого времени просто нет, все приходится формировать с колес с поправкой на то что «это Россия», а значит, идеального чиновника «немецкого типа» тут не будет никогда.

О чем нам еще говорит несостоявшаяся сенсация вокруг фигуры Лысенко? Все это происходит по факту, в самых пророссийских регионах Украины. Которые попали под российский контроль в самом начале СВО и не были затронуты массовой мобилизацией по ту сторону фронта и массовым участием в боевых действиях против русских. И все равно предыдущие 8 лет «АТО» дают о себе знать.

Я боюсь даже представить, какая бы кадровая чехарда происходила в других регионах Незалежной в сценарии гипотетической российской победы и аналогичной инкорпорации в состав РФ, о чем фантазируют многие диванные собиратели русского мира и «ликвидаторы Украины».

В таком случае пришлось бы Илью Киву из Москвы выписывать – он хотя бы в полиции на руководящей должности служил, опыт имеет.

Действительно, если подумать. Допустим, Россия таки победила и ликвидировала Украину. Из кого формировать аппарат на местах? И что делать с почти миллионом ветеранов ВСУ и других украинских силовых структур, поставленных под ружье в ходе нынешней войны? На Луну они не улетят, и даже в статусе ветеранов проигравшей армии из общественной жизни исключены не будут.

А сотни тысяч чиновников нынешнего украинского госаппарата? Каждый из которых что-нибудь про «российского агрессора» и борьбу с ним да говорил. Как говорится, не мы такие, жизнь такая. Их что, всех люстрировать чохом что ли? А кто вместо них?

Честно говоря, у меня нет однозначных ответов на эти вопросы. Одно я знаю точно. При любом исходе нынешней войны строчка «участник АТО» или «ветеран ВСУ» в резюме на нынешних (или бывших, тут как карта ляжет) территориях Украины – будет суровой и банальной реальностью повседневности, а не какой-то экзотикой.

Стоит ли назначать на должности людей с таким бэкграундом? С точки зрения комбатантов с российской стороны, наверное, нет. И в такой позиции тоже есть своя логика. Но есть также логика практической целесообразности. А лояльность проверяется не столько вчерашними или позавчерашними высказываниями или поступками, сколько нынешними и будущими. Проверяется временем на практике.