Ветеран чеченской кампании: Казнь российских пленных – итог освобождения террористов «Азова»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новые попавшие в сеть видеосвидетельства расстрелов украинцами безоружных сдавшихся в плен российских солдат – порождение безнаказанности, которое чувствуют уже публиковавшие подобные казни укронацисты, уверенные, что им снова всё сойдёт с рук.

Об этом в эфире канала «Спец» заявил участник боевых действий в Чеченской республике Максим Шевцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я считаю, что, когда были первые публичные случаи казни наших пленных военнослужащих, когда этот «Кракен» харьковский – нацистское подразделение, когда только убили таким публичным образом наших военнопленных, их надо было сразу ставить во все топы новостных каналов, дать указание нашим подразделениям воинским, в том числе и компетентным органам, выкрадывать их, устанавливать их местоположение и уничтожать. В том числе и тех самых «азовцев», которые замешаны в военных преступлениях. То есть, по законам военного времени уничтожать, как бешенных собак. У нас тогда это не произошло. У нас обменяли «азовцев». У нас Абрамович появился, выкупил их, я не знаю, обменял или ещё что-то сделал. Безнаказанность порождает дальнейшую безнаказанность. Это всё проявление той слабовольности, той неорганичности. Для меня эта война мутная, я её просто не понимаю», – сказал Шевцов.