Ветеран чеченской кампании: Казнь российских пленных – итог освобождения террористов «Азова»

20.11.2022  21:34 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Новые попавшие в сеть видеосвидетельства расстрелов украинцами безоружных сдавшихся в плен российских солдат – порождение безнаказанности, которое чувствуют уже публиковавшие подобные казни укронацисты, уверенные, что им снова всё сойдёт с рук.

Об этом в эфире канала «Спец» заявил участник боевых действий в Чеченской республике Максим Шевцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые попавшие в сеть видеосвидетельства расстрелов украинцами безоружных сдавшихся в плен российских солдат –...

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«Я считаю, что, когда были первые публичные случаи казни наших пленных военнослужащих, когда этот «Кракен» харьковский – нацистское подразделение, когда только убили таким публичным образом наших военнопленных, их надо было сразу ставить во все топы новостных каналов, дать указание нашим подразделениям воинским, в том числе и компетентным органам, выкрадывать их, устанавливать их местоположение и уничтожать. В том числе и тех самых «азовцев», которые замешаны в военных преступлениях. То есть, по законам военного времени уничтожать, как бешенных собак.

У нас тогда это не произошло. У нас обменяли «азовцев». У нас Абрамович появился, выкупил их, я не знаю, обменял или ещё что-то сделал. Безнаказанность порождает дальнейшую безнаказанность. Это всё проявление той слабовольности, той неорганичности. Для меня эта война мутная, я её просто не понимаю», – сказал Шевцов.

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