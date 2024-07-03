Ветеран ЦРУ: Мы в шаге от войны с Россией. Русские готовятся к вывозу дипломатов

Вадим Москаленко.  
03.07.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США


Правительство США делает всё возможное, чтобы лишить простых американцев возможности лично посетить Россию.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство США делает всё возможное, чтобы лишить простых американцев возможности лично посетить Россию. Об...

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«Мы находимся в одном шаге от войны. И уже идут разговоры о том, чтобы русские понизили уровень дипломатических отношений, чтобы они могли отозвать большую часть своего дипломатического персонала обратно в Россию», – подчеркнул эксперт.

«На самом деле США уже предприняли карательные действия против российского посольства здесь. Они закрыли визовые центры, которые были в Нью-Йорке и Вашингтоне, потому что они хотят сделать так, чтобы любому американцу было как можно труднее, если не невозможно, было поехать в Россию. Так что если я вернусь в Россию, мне придётся либо лететь в Стамбул и провести там день или два, получая визу, либо лететь в Мехико», – пожаловался Джонсон.

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