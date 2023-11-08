Ветеран Донбасса объяснил, почему пока не нужна тотальная мобилизация
Проведение в России тотальной мобилизации может спровоцировать тяжёлый социальный кризис.
Об этом в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу заявил комиссованный после пятого ранения бывший сержант морской пехоты ДНР с позывным «Рысь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В чём его хреновость – он будет абсолютно непредсказуемым. В чём его трагедия, почему до него лучше не допускать – страна слишком большая, и хрупкое равновесие может поломаться непредсказуемостью тех, кто будет недовольным.
Потому что здесь будет совершенно другой уровень недовольства, несравнимый с этими всеми Навальными. К счастью, этого кризиса мы не видим, да и не нужен он нам», – сказал «Рысь».
Однако он отметил, что необходимости в таких радикальных шагах пока нет: армия справляется наличными ресурсами.
«Да и куда этих мобилизованных девать? Такой лимит, триста тысяч набрали, который применим при каких-то масштабах. Хватает того, кто есть. Я так понимаю, расчёт этого человеческого ресурса был явно не на год, а на перспективу», – подытожил ветеран.
Спасибо!
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