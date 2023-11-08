Ветеран Донбасса объяснил, почему пока не нужна тотальная мобилизация

Проведение в России тотальной мобилизации может спровоцировать тяжёлый социальный кризис.

Об этом в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу заявил комиссованный после пятого ранения бывший сержант морской пехоты ДНР с позывным «Рысь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём его хреновость – он будет абсолютно непредсказуемым. В чём его трагедия, почему до него лучше не допускать – страна слишком большая, и хрупкое равновесие может поломаться непредсказуемостью тех, кто будет недовольным.

Потому что здесь будет совершенно другой уровень недовольства, несравнимый с этими всеми Навальными. К счастью, этого кризиса мы не видим, да и не нужен он нам», – сказал «Рысь».