Ветеран ГРУ о том, почему Россия не отстреливает верхушку бандеровцев

То, что Украина является террористическим государством, ясно уже давно. И сегодняшний новый подрыв Крымского моста, и недавнее убийство бывшего командира подлодки в Краснодаре, и десятки, сотни аналогичных случаев, далеко не все из которых стали достоянием широкой общественности.

Данный факт заставляет возмущенных граждан России спрашивать, почему наши спецслужбы ничего де делают в ответ? Ведь, как говорил Воланд Степе Лиходееву, страдающему с похмелья, в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Подобное следует лечить подобным!». Похоже, и нашей стране, страдающей от подобного недуга, давно пора протрезветь и заняться реальным противодействием украинскому терроризму, который от безнаказанности уже потерял всякий страх.

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А ведь, укроповским чиновникам реально есть чего бояться. У нашей страны имеется богатейший опыт в организации ликвидаций всевозможных врагов государства. Например, в 1938 году в Роттердаме произошло знаковое убийство любителя сладкого -главы провода украинских националистов Евгена Коновальца разведчиком Павлом Судоплатовым, который подарил ему на встрече коробку шоколадных конфет с исторической родины. Ясно, что в коробке была мина со взрывателем замедленного действия, и через некоторое время лютый враг нашей страны переселился к праотцам.

Или в августе 1940 года Лейба Бронштейн (Троцкий), идеолог Мировой революции, мечтавший спалить Россию в этом пламени, получил по затылку ледорубом, и сразу раздумал разжигать мировой пожар.

Во время Великой Отечественной войны уже 5 июля 1941 года для организации террора и диверсий в тылу противника приказом НКВД №00882 была создана Особая группа при Наркоме внутренних дел СССР. Ее возглавил все тот же специалист по диверсиям и ликвидациям, майор Госбезопасности Судоплатов. В дальнейшем после ряда реорганизаций она превратилась в 4 управление НКВД. Одним из наиболее ярких разведчиков-диверсантов этого управления, и, прямо скажем, террористом, был Николай Иванович Кузнецов. Он прошел необходимую подготовку и был выведен в тыл противника через партизанский отряд «Победители», которым командовала полковник Медведев. Действуя с частичной легализацией, то есть в форме обер-лейтенанта Вермахта по поддельным документам на имя Пауля Зиберта, изготовленным в НКВД, наряду с разведывательной деятельностью, Кузнецов выполнял главные задачи по так называемой линии «Т». То есть, террор.

Основной целью его был Рейхскомиссар Украины Эрих Кох. Устранить его не удалось, но в 1943 году Кузнецов ликвидировал несколько других старших нацистов в Ровно. Среди них были заместитель Коха по финансам Ганс Гель и его секретарь Винтер. Позже в результате покушения при подрыве противотанковой гранаты лишился ног руководитель управления администрации рейхскомиссариата Пауль Даргель. В ноябре того же года Кузнецов организовал захват командира соединения «восточных батальонов» генерал майора Макса Ильгена вместе с шофёром Коха Паулем Гранау. А чуть позже Кузнецов убил начальника юротдела рейхскомиссариата Украины оберфюрера СА Альфреда Функа.

При этом, в ходе выполнения своих акций возмездия Кузнецов оставался неуловим. За добытую ценную информацию и успешные ликвидации талантливому разведчику было присвоено Звания Героя Советского Союза.

Но не надо думать, что ликвидациями занимались только сотрудники «кровавого» НКВД.

Например, мой старший друг и наставник, Иван Николаевич Щелоков с супругой занимались ликвидациями предателей и двойных агентов по линии ГРУ ГШ сразу после войны в Австрии и Восточной Европе. Действовал их семейный подряд слаженно. Как рассказывал сам Иван Николаевич, «стреляла обычно Надя прямо из сумочки, а я только камни привязывал к ногам и топил». При этом, ликвидациями они занимались по мере возникновения потребности у руководства. А так, они выполняли задачи организации связи с агентурой, то есть занимались рутинной работой разведчика-нелегала.

Однако, есть одна закавыка. Все это выполнялось во времена Сталина. Я не к тому, что он был «кровавым тираном». Совсем нет. Я к тому, что Сталину было совершенно безразлично, что о нем скажут англо-саксонские «товарищи». И он поступал так, как требовали интересы страны, которой он руководил. При этом, он прекрасно понимал, что и наши враги вели аналогичные действия против нашей Родины и ее граждан.

Судя по всему, наше современное руководство не настолько безразлично к реакции западных «партнеров».

Ну, а вдруг! Давайте попробуем разобраться, могут ли спецслужбы современной России организовать подобные действия? А почему нет? Другой вопрос, насколько качественно? Ведь все еще помнят скандал со Скрипалями и «злодеев» Петрова и Баширова.

Почему они облажались? Похоже, опыт подобных действий утрачен. Раньше, в годы создания спецназа (1950 г) в инструкции по боевому применению в перечне задач был пункт – Физическое уничтожение государственных , политических и военных деятелей противника. Но позже в новой редакции Инструкции от 1975 года этого пункта уже не было. А раз нет задач, то и к их выполнению никто не готовился.

Хотя, спецназ всегда комплектовался талантливыми офицерами, способными действовать по обстоятельствам. Поэтому мы, не имея в инструкции официальной задачи по борьбе с повстанцами и партизанами, довольно быстро адаптировались в Афганистане к ее успешному выполнению. Настолько успешному, что наши заклятые «партнеры» из британской SAS, традиционно работавшие в Афганистане, были восхищены и поражены нашими результатами.

Знаю об этом непосредственно от британских коллег, с которыми имел встречи в начале 90-х. Это я к тому, что при надобности, и эту задачу освоили бы.

В ходе боевых действий в Чечне моими друзьями и товарищами в результате засадных действий были ликвидированы такие полевые командиры НВФ, как Салман Радуев, Ширвани Басаев – брат Шамиля. Сам Шамиль тоже не умер своей смертью. В результате операции, организованной ЦСН ФСБ, он был взорван с грузовиком, перевозившим боеприпасы. Красиво был ликвидирован и «Черный араб» – Хаттаб, которому передали отравленное письмо от старшего брата из Саудовской Аравии. Помер и он, и еще четверо боевиков, кто прикасался к посланию.

Но, наверное, самой значимой ликвидацией чеченской войны было физическое устранение Джохара Дудаева еще в 1996 году. Операцией руководили по линии ФСБ Барсуков и лично Коржаков. Не вдаваясь в подробности, специально сконструированным прибором была сделана засечка звонка Дудаева, который длился около 10 минут. Была поднята пара Су-24, которые и отработали противорадиолокационными ракетами Х-27ПС по машине вожака мятежников.

Но это были боевики террористы, воевавшие в нашей стране. Другое дело «за бугром».

Как вы уже поняли, задачу ликвидации объекта в стране противника выполняют разведчики-нелегалы. Подготовка такого разведчика, разработка его легенды, документального прикрытия, организация связи с центром, обеспечение его сетью явок и тайников для связи и получения, например, оружия, дело совсем не простое и не дешевое.

Есть ли такие специалисты сейчас в той же Украине? Уверен, что есть. Другой вопрос, какова цена вопроса. Например, общественный резонанс при ликвидации, скажем, «златоуста» Кличко? Как ни крути, а мэр столицы противника – фигура знаковая. Даром, что дурак-дураком. Не важно! Ну, допустим, вальнут его наши люди. И что? Кроме морального удовлетворения наших обывателей и диванных экспертов, а также вероятного огорчения кого-то, кто по крупицам собирал, записывая искрометные высказывания оного, ни-че-го!

А риск раскрытия нашего разведчика при этом не малый. А в случае неудачи – вони в западных СМИ будет не на один год, и упреков России в терроризме. Плевать, что сама Украина в этом … по уши вымазалась. Этого никто старательно не замечает и не заметит.

Из всего вышесказанного читатель, наверное, так и не понял, будем ли мы так же, как и украинские спецслужбы, расправляться с неугодными политическими фигурами, занесенными в черный список?

Вот мы и подошли к главному. На мой взгляд, это не должно быть какое-то нелепое убийство по невнятным мотивам. Я имею в виду, например, упомянутого выше несчастного капдва Ржицкого, которого, якобы, лишили жизни за то, что он командовал лодкой, откуда запускались «Калибры» по городам Украины. Хотя, по некоторым данным, он к началу СВО уже лодкой не командовал, а уволился из ВС РФ.

Поэтому это должны быть четко выверенные цели не на каком-то сайте, типа хохлятского «Миротврец», а это должны быть военные преступники из состава политического и военного руководства Украины, которых российский трибунал бы приговорил к смертной казни.

Правда есть нюанс. Необходимо вернуть в УК РФ смертную казнь по ряду статей.

Кто-то вспомнит недавние пресловутые Сурковские трибуналы, которые не имели продолжения. Как говорится, весь пар ушел в гудок. Нет! Это должны быть гласные процессы, которые должны показывать на ЦТ. После этого приговор должен быть приведен в исполнение.

И вот тогда это будет не заказное убийство, а приведение приговора суда в исполнение. Кто и как это будет делать – вопрос, не обсуждаемый в СМИ. Это тема профессионалов. При постановке задачи сверху – найдутся и силы, и средства для исполнения священного возмездия.

Уверяю Вас, дорогие мои, что смелости у Зе-команды и других подобных им, после первого же исполнения приговора, резко поубавится.

Другое дело, будет ли поставлена эта задача?