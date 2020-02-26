Ветеран из Донецка примет участие в московском параде Победы

26.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Совет Федерации должен поспособствовать ветерану Великой Отечественной войны из Донецка Алексею Кужилину принять участие в параде Победы в Москве.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Девятое мая в этом году – особый день, 75-летие Победы. Вопрос, который я решилась озвучить в Верхней Палате, чрезвычайно важный. Алексей Николаевич Кужильный, 95 лет. Ушёл на фронт из Днепропетровска, сейчас проживает в Донецке. Он участник первого парада Победы. Пять лет назад он пытался получить согласие, чтобы участвовать в параде Победы, у него ничего не получилось.

Сегодня он обратился в Федеральное агентство новостей, те обратились в соответствующие ведомства, ничего пока не получается. И вот обратились ко мне с просьбой», – сказала сенатор.

Она также попросила спикера Валентину Матвиенко и коллег помочь ветерану.

«Коллеги, я думаю, что надо обязательно поддержать», – ответила Матвиенко, а также попросила соответствующих чиновников проработать этот вопрос.