Ветеран из Севастополя пожаловался Путину

18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал выделить правительству Севастополя дополнительные 400 миллионов рублей, чтобы решить проблему предоставления жилья бывшим военнослужащим.

На встрече главы государства с общественностью в Симферополе представитель Объединения военнослужащих запаса Севастополя Вадим Гуцан пожаловался Путину, что правительство Севастополя формально выполняет президентский указ о выделении жилья, предоставляя вместо квадратных метров субсидию, которой не хватает на покупку квартир.

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«Указ, выполнение которого возложено на правительство Севастополя, видимо, понят не совсем правильно в правительстве Севастополя, и вместо обеспечения нас жильем, нам предлагают меры социальной поддержки в виде сертификата.

Все бы ничего, но стоимость этого сертификата рассчитывается в 46 тысяч за квадратный метр, а фактически у нас цена 62 тысячи…. Эту разницу, которую не хватает, нам предлагают самостоятельно доплатить, используя при этом ипотеку, кредиты», – заявил Гуцан.

После этого Путин поинтересовался у председателя правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова о сумме, которой не хватает городскому бюджету для полного решения проблемы: «В данном случае предусматривалась именно субсидия военнослужащим, а не фактическое предоставление жилья. Если по категории «аварийное жилье» мы должны были купить жилье де-факто, то тут мы предоставляли ее в размере той суммы, которая была определена в соответствии с указом – 42 тысячи, стоимость квадратного метра. Мы можем выделить, если сейчас примем нормативные изменения в федеральном законодательстве, свою региональную составляющую. Потому что де-факто мы получим эти средства из Минфина РФ», – заявил Овсянников и сообщил, что правительству не хватает для этого 400 миллионов рублей.

«Мы изыщем эти деньги, источник определим, вам поможем. Мы решим эту проблему», – пообещал Путин.