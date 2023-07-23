Ветеран КГБ: К зиме ситуация для ВСУ станет в 50 раз хуже

Вадим Москаленко.  
23.07.2023 23:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Украинская армия уже несёт колоссальные потери, а к концу года, когда российский ВПК заработает на полную, ситуация для ВСУ станет ещё хуже, однако киевское руководство думает только о воровстве.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, экс-разведчик КГБ Александр Зеленько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия уже несёт колоссальные потери, а к концу года, когда российский ВПК заработает...

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«Мы теряем колоссальное количество техники. Россияне планируют до конца этого года увеличить количество ударных «Ланцетов» в пятьдесят раз. Простых, как двери, но высокоэффективных беспилотников.

Сейчас на фронте никакого нашего преимущества в беспилотниках нет, мы уже проигрываем. Но вы думаете, что после этого министерство встрепенулось, что надо что-то делать? Нет. Нужно снова обращаться к волонтёрам, фондам – «напрягитесь, и притащите», – сказал Зеленько.

Он подчеркнул, что киевские чиновники ежемесячно воруют из бюджета такую же сумму, которую за полтора года всей страной собрали на нужды армии.

«На протяжении этой войны граждане Украины собрали на нужды ВСУ более 500 миллионов долларов. Это огромная сумма, мы многое смогли за это приобрести.

Так вот, только по официальным данным правоохранительных органов Украины, такая сумма ежемесячно исчезает по коррупционным схемам. То, что люди за полтора года собрали на нужды армии, ежемесячно исчезает благодаря власть имущим», – резюмировал профессор.

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