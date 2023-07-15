Ветеран КГБ: Украинские дети будут гибнуть тысячами

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Украина уже сейчас является страной с самой минированной территорией во всем мире. Это приведет к тысячам погибших детей – уже даже после окончания боевых действий. Украинская власть не делает ничего, чтобы минимизировать последствия.

Об этом в интервью украинской журналистке-русофобке Юлии Литвиненко заявил профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, экс-разведчик КГБ Александр Зеленько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, каким образом и как долго Украина будет заниматься разминированием участков, в которых сейчас идут боевые действия.

«Для этого нужен начальник армейской военной разведки, который создаст стабильную систему, будет уметь работать с разведкой, с местным населением. Нам придётся разминировать жизнями», – сказал профессор.

Зеленько пожаловался, что для разминирования необходимо составить актуальные карты минных полей, однако нынешняя украинская разведка на это не способна.

«Придётся постфактум, щупом и металлоискателем, со старыми картами, чудом. Это фантастическая работа. Уже на сегодняшний день Украина является самой заминированной страной в мире. Мы уже опередили Юго-Восточную Азию, Вьетнам, Камбоджу, и всех остальных. Смертей будет очень и очень много. После войны мы будем иметь тысячи. И в первую очередь это будут дети. Потому что удержать ребёнка или подростка не сходить в лес, куда-то в посадку, не искупаться в ставке, удержать компанию не поехать на шашлыки – это невозможно. Они будут подрываться, гибнуть тысячами и тысячами», – резюмировал он.