Ветеран КГБ: Украинские дети будут гибнуть тысячами

Вадим Москаленко.  
15.07.2023 21:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Украина уже сейчас является страной с самой минированной территорией во всем мире. Это приведет к тысячам погибших детей – уже даже после окончания боевых действий. Украинская власть не делает ничего, чтобы минимизировать последствия.

Об этом в интервью украинской журналистке-русофобке Юлии Литвиненко заявил профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, экс-разведчик КГБ Александр Зеленько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже сейчас является страной с самой минированной территорией во всем мире. Это приведет...

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Ведущая поинтересовалась, каким образом и как долго Украина будет заниматься разминированием участков, в которых сейчас идут боевые действия.

«Для этого нужен начальник армейской военной разведки, который создаст стабильную систему, будет уметь работать с разведкой, с местным населением. Нам придётся разминировать жизнями», – сказал профессор.

Зеленько пожаловался, что для разминирования необходимо составить актуальные карты минных полей, однако нынешняя украинская разведка на это не способна.

«Придётся постфактум, щупом и металлоискателем, со старыми картами, чудом. Это фантастическая работа.

Уже на сегодняшний день Украина является самой заминированной страной в мире. Мы уже опередили Юго-Восточную Азию, Вьетнам, Камбоджу, и всех остальных.

Смертей будет очень и очень много. После войны мы будем иметь тысячи. И в первую очередь это будут дети. Потому что удержать ребёнка или подростка не сходить в лес, куда-то в посадку, не искупаться в ставке, удержать компанию не поехать на шашлыки – это невозможно. Они будут подрываться, гибнуть тысячами и тысячами», – резюмировал он.

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