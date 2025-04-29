Ветеран ЛНР советует готовиться к долгой и активной войне с украинским терроризмом
Даже в случае прекращения войны, украинские нацисты продолжат совершать теракты на территории России.
Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если гипотетически наступит мир и конфликт СВО будет закончен, мы не будем в безопасности, пока мы не уничтожим последнего националиста.
А они сейчас, даже когда мы с вами разговариваем, работают очень усердно над промыванием мозгов молодежи, это их будущее, подрастающее их поколение, которое и будет террористическими методами запугивать страну на протяжении очень длительного времени», – сказал Марочко.
«И это не скрывают. Зеленский возомнил, что у него ГУР – это своеобразный Моссад, и сейчас он пытается это все развивать, всячески поощрять. Проходят обучение и в Англии, и в других странах, в том числе, и в Соединенных Штатах.
Хоть мы и разговариваем сейчас о каких-то мирных планах, но западные инструкторы до сих пор обучают этой террористической деятельности… изготовление бомб, изготовление всевозможных средств слежения, тактике введения террористической диверсионной деятельности. Так что здесь вопрос очень сложный и очень актуальный», – подытожил он.
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