Ветеран ЛНР советует готовиться к долгой и активной войне с украинским терроризмом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже в случае прекращения войны, украинские нацисты продолжат совершать теракты на территории России.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если гипотетически наступит мир и конфликт СВО будет закончен, мы не будем в безопасности, пока мы не уничтожим последнего националиста. А они сейчас, даже когда мы с вами разговариваем, работают очень усердно над промыванием мозгов молодежи, это их будущее, подрастающее их поколение, которое и будет террористическими методами запугивать страну на протяжении очень длительного времени», – сказал Марочко.