Ветеран ЛНР советует готовиться к долгой и активной войне с украинским терроризмом

Максим Столяров.  
29.04.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 179
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Даже в случае прекращения войны, украинские нацисты продолжат совершать теракты на территории России.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае прекращения войны, украинские нацисты продолжат совершать теракты на территории России. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если гипотетически наступит мир и конфликт СВО будет закончен, мы не будем в безопасности, пока мы не уничтожим последнего националиста.

А они сейчас, даже когда мы с вами разговариваем, работают очень усердно над промыванием мозгов молодежи, это их будущее, подрастающее их поколение, которое и будет террористическими методами запугивать страну на протяжении очень длительного времени», – сказал Марочко.

«И это не скрывают. Зеленский возомнил, что у него ГУР – это своеобразный Моссад, и сейчас он пытается это все развивать, всячески поощрять. Проходят обучение и в Англии, и в других странах, в том числе, и в Соединенных Штатах.

Хоть мы и разговариваем сейчас о каких-то мирных планах, но западные инструкторы до сих пор обучают этой террористической деятельности… изготовление бомб, изготовление всевозможных средств слежения, тактике введения террористической диверсионной деятельности. Так что здесь вопрос очень сложный и очень актуальный», – подытожил он.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить