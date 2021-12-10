Ветеран-подводник из Киева: Украина выступила провокатором в Керченском проливе

Новости Украины

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, который вчера приблизился к Керченскому проливу и не реагировал на запросы пограничников, мог потерять ход и нанести повреждения Крымскому мосту.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта.

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«С одной стороны, сама ситуация напоминает печально известную провокацию времён Петра Порошенко, когда Керченский пролив в условиях осенне-зимнего периода, с абсолютно непредсказуемых последствиями, пытались пройти два малых судна. Всё помнят, что сразу же было высказано предположение, что это делалось для введения военного положения, об этом заявляли в Верховной Раде. Порошенко надо было продлить свои полномочия», – отметил Шабовта.

«Я сильно подозреваю, что вчерашний инцидент был согласован с офисом президента. Более того, он носил намеренный характер, имел некую провокационную задачу, например, показать нестабильность, остроту конфликта в зоне Керченского пролива. Самое неприятное и печальное, это то, что всё это на ложилась на момент давно ожидаемого телефонного разговора Байдена с президентом Зеленским», – говорит наш собеседник.

«Если попытаться найти какой-то здравый смысл в происшедшем, то там его нет. Корабль вышел из Мариуполя, корабль тихоходный, это бывшая плавмастерская времён Советского Союза построенная и спущенная на воду ещё в 1969 году. Благодаря фантазии наших адмиралов её превратили в некий корабль управления. Никаких вооружений у судна нет, есть какие-то средства связи, наверняка имеются какие-то технические устройства военного назначения. Но какой-то боевой угрозы этот корабль не представляет. Его максимальная скорость где-то 12 узлов, это совсем немного.

Ну кто-то же на флоте должен был подумать о ситуации: осенне-зимний период, сильный ветер, и тихоходный характер корабль без должного обеспечения начинает приближаться к зоне Керченского пролива. Причём это старый корабль, 1969 года, и по каким-то техническим причинам это судно могло потерять ход, и создать тем самым массу проблем, например, нанести разрушении мостовой переправе, и прочее. При этом в районе 21 часа судно подошло на расстоянии 18 миль к Керченскому проливу. Ни один здравомыслящий штаб не мог планировать подобный переход через пролив», – считает экс-подводник.

«Проход таких зон проводится только в дневное время, когда освещение максимально и возможна эффективная работа лоцманов в случае боковых ветров, усиления течений, и других неожиданностей. То есть не было соблюдено достаточно много требований, и это говорит о том, что имела место очередная малопрофессиональная глупость в исполнении низкопробного командования ВМСУ. Всё это не могло произойти без согласия офиса президента. Таким образом, мы выступили провокаторами, в очередной раз торпедировали нестабильную ситуацию, и при этом рассказываем всем какие мы несчастные и как там тяжело», – сказал Шабовта.