Ветеран-подводник: Украинское общество достигло вершины дегенерации

Многолетняя смена одной преступной киевской власти на другую привела к тому, что украинское общество лишилось общепринятой морали.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине отсутствует монолитная общепринятая мораль. Во всех цивилизованных обществах это очень мощный инструмент – формирование нравственности, что зиждется на традициях, преемственности поколений. И эти злодейские кланы, сменяя друг друга, невероятным образом деформировали психологию общества, его критическое отношение к тому, что десятки лет назад я не мог бы себе и представить», – сказал Шабовта.

Он подчеркнул, что равнодушное украинское общество, переставшее заниматься воспитанием подрастающего поколения, достигло вершины дегенерации.

«Каждый пацан когда-то пробует в первый раз курить, подрастая. У меня с детства осталась память – мы боялись любого взрослого. Потому что взрослый, увидевший пацана, тянущего какой-то окурок, знал, что вправе не просто сделать замечание, да ещё и взять тебя за ухо и привести к родителям.

Это была общепринятая норма. Все взрослые участвовали в воспитании будущего поколения, они не оставались равнодушными, в первую очередь к этой категории общества. А представьте себе эту ситуацию сегодня. Если ты возьмёшь за ухо, и тебе в ответ не засветит в глаз этот быстроразвивающийся подросток, ты от его родителей получишь такой отпор оскорблений. У нас родители ведь ещё и приходят в школу и учителям лицо бьют. Это вершина дегенерации общества», – резюмировал Шабовта.