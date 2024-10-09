Ветеран Погранвойск призвал не осуждать сдавшихся в плен под Курском

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Пограничникам-срочникам, сдавшимся в плен в начале вторжения ВСУ в Курскую область, не стоит предъявлять претензий, ведь о готовящихся действиях врага докладывала разведка, однако на границу не прибыло подкрепление.

Об этом в эфире интернет-канала «Книжный мир» заявил полковник Погранвойск КГБ СССР в отставке Александр Платонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня не повернется язык ругать ребят, которые сдались, чувствуя, что и понимая, что и патроны кончились, что окружены превосходящими силами, на фоне вот этого предательства изнутри, когда должны были помочь, броситься им на помощь, когда они дали сигнал. Да и знали разведка, докладывали, что формируется крупный кулак для прорыва. Где, почему такая задержка?» – сказал Платонов.

Он напомнил, что в ЦАХАЛ бойцы, в случае угрозы его жизни и невозможности её избежать, не просто могут, а обязаны сдаваться в плен.

«Я без уважения отношусь к этому государству [Израилю], которое сейчас, скажем так, силовым давлением решает палестинскую проблему, пытается вообще загнать в угол. Но они дорожат своим генофондом. А у нас, вы посмотрите, этот ковид сколько убил. У нас темпами геноцида убывает население. За каждого вот этого парня, в том числе пограничника, в этом противостоянии надо бороться… И упрекнуть я не берусь этих пограничников», – резюмировал отставной полковник.