Ветеран разведки рассказал о целях США на Украине в случае гибели Израиля

Истребление населения на Украине – это тоже план Запада, чтобы избежать перенаселения в Старом свете. Но и в интересах России избавить себя от нацистов, которые по примеру «Хрущевской оттепели» в будущем используют все возможности, чтобы заверить в своей расположенности, а затем примутся вырезать юго-восток.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Что мы должны ожидать на Украине? Если характеризовать, за что умирают украинцы, то есть общие моменты, которые для них крайне важны. Они сражаются до последнего патрона, и глупо рассказывать сказки о том, что их исключительно гонят в «мясные атаки» прикладами и пулемётами. Их туда, конечно, гонят и прикладами, и пулемётами, но заметьте, не всех. И мне не надо говорить только о нацистских батальонах. А против кого мы так упорно сражаемся в районе Авдеевки? С кем мы, простите, друг другу противостоим на линии Кременная-Попасная? И надеюсь, что скоро дойдём до Изюма, до Балаклеи. Мы противостоим людям идейно убеждённым. Людям, у которых, с другой стороны, к счастью для нас, нет оружия. И людям, которые, к несчастью, во многом уже не живут», – подчеркнул он.

По словам эксперта, апокалиптический ужас состоит в том, что вопрос идеологии здесь становится вопросом жизни и смерти.

«Давайте себе представим, что по-прежнему на белом свете топчут нашу землю 400 тысяч нацистов, которые уже её не топчут. Потому что за 1, 5 года военной операции безвозвратные потери составили 400 тысяч человек. На Западе полгода назад считали 280 тысяч, за полгода статистика выросла. А ещё есть «трёхсотые», которым трудно топтать землю в силу того, что они калеки, без рук и без ног. Я не радуюсь тому факту, что людей убивают. Я понимаю, что есть 400-600 тысяч, с учётом «трёхсотых», которые сейчас бы жили с нами в одном государстве, спокойно бы перемещались на территорию Крыма, и в тот момент, когда мы начали операцию, они бы бросили автоматы, вышли к нам на позиции и закричали: всё-всё пацаны, мы сдаёмся. Мир, дружба, жвачка. Все, идём по домам. И чтобы было? А было бы повторение того, что нам уже устроили в эпоху Никиты Сергеевича Хрущева. Эти люди бы дальше пошли во власть, дальше бы стали отчуждать Крым, устраивать манифестации на улицах и так далее. И умному человеку ничего рисовать дальше не надо, уже и так всё ясно. Поэтому, исходя из этого, как ни странно, специальная военная операция, которая связана с гибелью большого числа нацистов, действительно приносит свои плоды. Это я насчёт того, насколько глубоко идёт апокалипсис», – отметил Артамонов.

Он подчеркнул, что у Запада на территорию Украины уже есть планы. И они явно не в интересах ее населения.

«Исходя из этого, Украина может быть опустошена. Так как мужиков там не остаётся, кто её будет населять? Как выясняется, это тоже чей-то план. И я вам скажу, чей: это план Запада, и одновременно я не исключаю, что это американский резервный план для Израиля. В каком-то смысле у Запада перенаселение на своём полуострове, так называемом европейском континенте. Хотя, европейский континент – это наш континент. Крым – это европейский континент, который идёт до Урала. Кстати, ниже Ростова считается Азия. Тамань – это Азия. Израиль – это тоже Азия, географически делится так. И получается, что этот маленький отросток Европы – Западная Европа, перенаселён по самое не хочу. Там, где-то 550-570 миллионов человек. И они думают сбросить избытки населения к нам», – пояснил эксперт.

Одновременно с этим в случае, если Израиль не устоит, существует план переселения людей. Об этом достаточно подробно в своей книге «Национальная стратегия. Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021-2090 годы» описал Андрей Школьников.

«Много что у него высказано по делу. В частности, в рамках стратегии «Иудейского проекта» станет появление новой Хазарии на территории бывшей Украины. Это одно из возможных направлений развития ситуации. Это не значит, что нужно срочно хвататься за оружие, бежать в стиле нехороших людей в аэропорт Махачкалы кого-то громить – громить нечего и некого. Не путайте вопрос еврейского народа с Израилем. Граждане Израиля тоже никуда особо переселяться не желают и не хотят. Но те, кто ими сейчас командует, а это американская военщина, приготовили гибель, в том числе Израиля», – заключил Артамонов.