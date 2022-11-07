Ветеран разведки утверждает, что Украина исчерпала мобилизационный ресурс

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Украине не хватает своих граждан для участия в боевых действиях, а потому приходится использовать иностранцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов, отвечая на вопрос, почему со стороны Украины в боевых действиях все чаще фигурируют наемники .

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наемников, (в первую очередь поляков, хотя там также есть румыны, немцы, американцы, англичане), а еще и то, что все чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, не только мобилизационный резерв, но военно-технический.

«Украина сейчас задействует иностранную технику и иностранное вооружение. Это значит, что мы перелопатили, а они израсходовали все свои запасы «Варшавского договора», – говорит Клупов.

Здесь стоит заметить, что ранее как российские эксперты, так и официальные источники утверждали, что на Украине подавлена ПВО, уничтожена практически вся авиация, ВСУ понесли огромные потери, иностранные наемники массово отказываются воевать и так далее. Тем не менее, на данный момент инициативой на фронтах СВО владеет украинская сторона, тогда как российская армия на большинстве направлений перешла в оборону.