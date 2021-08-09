Ветеран-силовик признался, что в ужасе от подачек Зе-режима

09.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

К тридцатилетию независимости Украины государство проводит выплаты малообеспеченным категориям населения, но поскольку реального экономического роста в стране нет, деньги на это получают, запустив в очередной раз печатный станок и разгоняя инфляцию.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запущена машина помпезности, популизма. Это же популизм. Мы прекрасно это понимаем. Силовикам-пенсионерам буквально день-два назад подбросили по две тысячи гривен (недавно мы обсуждали штурм силовиками пенсионерами и Верховной Рады). Сейчас будут подброшены деньги малообеспеченным, многодетным семьям. Немножко. По сути, это идёт массированный подкуп людей этими подачками.

И это – не программные решения», – сказал эксперт.

«Я с ужасом понимаю, что у государства Украина денег не добавилась в закромах. В лучшем случае поднял интенсивность своей работы в печатании купюр наш монетный двор. А это свидетельство того, что вслед за вот этими массированными подачками нужно ожидать нового витка инфляции. И мы это сегодня уже видим, мы видим непомерные, недоступные цены. Цены, которые необъяснимы для нас. Мы сравниваем их с ближайшими европейскими государствами, и узнаём, что там товары, оказывается, стоят дешевле чем в Украине», – резюмировал Шабовта.