Ветеран спецназа: Украину начали отрезать от моря. Не путайте с освобождением Одессы

Активизация ударов по Одессе – отнюдь не предвестник скорой операции по освобождению остающегося у бандеровцев главного порта на Черном море.

Об этом в эфире телеканала «360» заявил ветеран спецназа Александр Арутюнов, известный также как Razvedos, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Недавно Верховный заявил, что, если Украина продолжит удары по судам в Черном море, других морях нам ничего не остается другого, как отрезать Украину от моря.

Отрезать Украину от моря – не значит освободить Николаевскую и Одесскую области. Это значит нанести ущерб портовой инфраструктуре, а также логистическим маршрутам, потому что порт сам по себе ничего не стоит, если он не связан с остальной территорией железной дорогой, мостами и так далее.

Вот они понтон подтянули, по этому понтону пройдут машины, но не пройдет, например, железнодорожный состав, а переваливать машинами грузы, которые возят сухогрузы, – ну это такая себе история…

В общем, смысл в чём? В том, что все наши удары на данный момент по портовой инфраструктуре Одессы, Измаила Николаева, по логистическим маршрутам, есть не что иное, как выполнение директивы Верховного.

И пока я бы их бы никак не привязывал, никакими верёвками, к нашему желанию, устремлениям или планам, целям в ближайшее время освободить Одесскую и Николаевскую область», – заявил Арутюнов.