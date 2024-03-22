Ветеран СВО объяснил, когда можно будет освобождать Запорожье, Херсон и Одессу

Максим Столяров.  
22.03.2024 19:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока Украина имеет силы для сопротивления, штурм крупных городов обернётся только кровавой бойней.

Об этом в интервью публицисту Максиму Калашникову заявил участник одесского сопротивления с 2014 года, ветеран СВО Руслан Долгошея, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Украина имеет силы для сопротивления, штурм крупных городов обернётся только кровавой бойней. Об...

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«То, что сейчас происходит на фронте – это можно назвать перемалыванием. Мы перемалываем технику и личный состав ВСУ. Наши потери значительно ниже.

Но если мы сейчас начнём штурмы крупных городов – Харьков, Запорожье, Одесса, Николаев – то мы получим кучу щебня, заваленного трупами», – сказал Долгошея.

Антимайдановец подчеркнул, что сейчас важно лишить Украину сил для дальнейшего сопротивления.

«Поэтому, исходя из этого, на данный момент происходит максимальное истощение противника. Чтобы, когда мы подойдём к крупным городам, выйдем на оперативные просторы, у нас не будет внятного сопротивления в крупных городах-миллионниках.

Это разумная стратегия, на мой взгляд», – подытожил он.

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