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Пока Украина имеет силы для сопротивления, штурм крупных городов обернётся только кровавой бойней.

Об этом в интервью публицисту Максиму Калашникову заявил участник одесского сопротивления с 2014 года, ветеран СВО Руслан Долгошея, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит на фронте – это можно назвать перемалыванием. Мы перемалываем технику и личный состав ВСУ. Наши потери значительно ниже. Но если мы сейчас начнём штурмы крупных городов – Харьков, Запорожье, Одесса, Николаев – то мы получим кучу щебня, заваленного трупами», – сказал Долгошея.

Антимайдановец подчеркнул, что сейчас важно лишить Украину сил для дальнейшего сопротивления.

«Поэтому, исходя из этого, на данный момент происходит максимальное истощение противника. Чтобы, когда мы подойдём к крупным городам, выйдем на оперативные просторы, у нас не будет внятного сопротивления в крупных городах-миллионниках. Это разумная стратегия, на мой взгляд», – подытожил он.