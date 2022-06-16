Ветеран СВР: Украина ждёт штурма Одессы и Николаева с моря

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Новости Украины

Все поставленное на Украину натовское оружие в итоге используется для обстрела населенных пунктов Донбасса.

Об этом в эфире НТС заявил ветеран Службы внешней разведки Владимир Несмеянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что было первоначально, уже выбили все, – отметил эксперт. – И теперь держатся на том, чем их накачивает Запад».

После массового обстрела Донецка и Северодонецка нашли снаряды натовских систем, недавно поставленных Францией и Польшей. При этом украинские военноначальники постоянно требуют нарастить поставки и озвучивают прямо противоположные данные: то министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что 90% артиллерии натовского калибра 155 миллиметров уже получено, то его заместитель Анна Маляр выдает новую цифру – 10% от того, что просили. Хотя на днях Польша заявила, что на 1,7 миллиарда долларов поставила оружия и амуниции Киеву.

«Украинская армия готовится к обороне Одессы и Николаева с моря, и Запад поставит противокорабельные ракеты и комплексы береговой обороны, – подчеркнул Несмеянов. – Хотя Запад начинает стонать от этой неимоверной ноши под названием Украина».

В свою очередь, России необходимо направить на Донбасс современное оружие, позволяющее разбивать бетонные укрепрайоны: такие системы как «Пион» и «Малка», мощные контрбатарейные орудия, а также ФАП-5 и ФАП-9. Разделение «донецкой дуги» на мелкие группировки и их последующее уничтожение станет главной битвой спецоперации, после которой ВСУ пойдут на попятную.

«Итог спецоперации известен, победа будет за нами. Но на ход операции накачивание Украины оружие повлиять может, как и на сроки проведения операции, и на жертвы с нашей стороны», – заключил Несмеянов.