Ветеран трех майданов расхныкался, что Украина не может тягаться даже с Албанией

24.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

По уровню своего развития Украина отстала от Польши на двадцать лет и уже вряд ли ее догонит.

Об этом киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский политик-националист, депутат Верховной рады прошлых созывов Олесь Доний, активно участвовавший в трех украинских майданах, начиная еще с так называемой “роеволюции на граните” в 1990 году.

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“Если сравнить Польшу 1989 года и Украину, то у нас разница была в год. Сейчас у нас разница примерно лет в двадцать. При нашей жизни мы вряд ли уже догоним Польшу, более того, не факт, что догоним даже Румынию. Если у нас будут такие темпы, то нас сильно опередит даже Албания”, – сокрушается ветеран-майданщик.

По его словам, позитивные изменения имеют место, в частности становится больше машин, холодильников, телефонов, но за это время другие общества движутся еще дальше.

“Поэтому украинцы и бегут из страны, не потому, что они не могут заработать здесь тысячу долларов, а потому что там перспектив больше для них, для их детей. Из Украины и дальше будут бежать люди, если ситуация не изменится”, – резюмирует Доний.

Напомним, что в свою депутатскую бытность Доний (второй слева на снимке) получил сотрясение мозга во время драки сессионном зале украинского парламента.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Албания взяла шефство над Украиной, начав поставки гуманитарного шмотья для ВСУ.

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