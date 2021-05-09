Ветеран Великой Отечественной отказался брататься с бандеровцем в эфире

09.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В канун Дня Победы в эфире украинского телеканала «UA:первый» ведущие программы попытались «помирить» ветерана Великой Отечественной войны и воевавшего в рядах УПА гитлеровского коллаборациониста, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В первую очередь, окончание войны было для нас началом второй советской оккупации. Почему? Потому что мы знали, как в 39-41 году, какие горы трупов НКВД и СССР оставили на нашей территории», – рассказал по телефонной связи «воин УПА» Николай Петрущак.

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При этом он был не против общаться с оппонентом, мотивируя тем, что не держит зла, поскольку советский солдат был «призван» и «просто выполнял приказы».

«Тогда, когда после войны второй раз заходили (советская власть, – ред.), мы знали, что советская оккупация страшнее, чем гитлеровцев. У нас, в Галиции, было свободней при немецкой оккупации», – вспоминал бандеровец.

«Пан Василий, хотели бы вы с какими-то словами обратиться к пану Николаю?» – спросил ведущий ветерана Великой Отечественной войны Василия Клюя, представленного в студии как «воин Красной Армии, участник Второй мировой войны».

«Я бы сейчас персонально не говорил, но могу сказать, что ни одного человека из западных областей у нас не было, ни на одной из лодок, ни в командном составе, ни в рядовом», – брезгливо ответил Клюй.

«Как вы относитесь к воинам УПА, что вы хотите сказать пану Петрущаку, воину УПА?» – настаивал телеведущий.

«Я просто не соприкасался и не был с этими частями, ни с одним, никогда во время войны, такого не было», – уточнил ветеран.

«А общались с войнами УПА вживую?» – не сдавался журналист.

«На Чёрном море такого не было. А в мирное время не только встречались. У нас были представители их, могу по фамилиям назвать, потому что после их следов, которые были у нас, особенно здесь в западных районах и в Виннице, и на Кировоградщине, то некоторые остались наши начальники, руководители и бригадиры, и районные руководители – так же, как и в войну, мы их похоронили. Это было очень и очень плохо.

Это одно, и второе – было решение правительства отправить опытных знающих, даже директоров отдельных машинно-тракторных станций для создания и укрепления соответствующих МТС Западной Украины. Мы отправили трёх человек. Из трёх вернулся один, двух мы ездили туда забирать, хоронили здесь. Это было очень… не то, что неприятное…», – рассказывал Клюй.

«Я понимаю, как тяжело вам вспоминать эти события», – торопливо прервал ветерана ведущий.