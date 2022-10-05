Ветеран военной разведки: Через два месяца предстоят три мощных контрудара

05.10.2022  17:55 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 1028
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Мобилизованные в Российской Федерации резервы необходимо разбить на три волны для решения различных задач.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов.

Мобилизованные в Российской Федерации резервы необходимо разбить на три волны для решения различных задач....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Порядка 50 тысяч ребят, которые имеют боевой опыт, служили в войсках, в самое скорое время необходимо отправить на передовую для восполнения потерь наших Вооруженных сил и сухопутных войск, чтобы остановить наступление противника», – сказал Клупов «Московскому комсомольцу».

Он считает, что параллельно необходимо приступить к подготовке оперативных резервов — это минимум два-три армейских корпуса (порядка 100 тысяч человек).

«Через два месяца эти два армейских корпуса должны быть готовы для нанесения мощных контрударов. Третья часть – еще порядка 150 тысяч человек – это оперативно-стратегические резервы, их необходимо использовать для наращивания усилий и перехода в стратегическое наступление», – отметил собеседник издания.

По его словам, необходимо нанести три контрудара, один из которых, если не все три, обязательно будет успешным.

Также Клупов уточнил, что «для подготовки мобилизационных резервов первой очереди необходимо 30 дней, оперативные резервы готовятся 60 дней, а оперативно-стратегические – 90 дней».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть