Ветеран военной разведки: Через два месяца предстоят три мощных контрудара

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Новости Украины

Мобилизованные в Российской Федерации резервы необходимо разбить на три волны для решения различных задач.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов.

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«Порядка 50 тысяч ребят, которые имеют боевой опыт, служили в войсках, в самое скорое время необходимо отправить на передовую для восполнения потерь наших Вооруженных сил и сухопутных войск, чтобы остановить наступление противника», – сказал Клупов «Московскому комсомольцу».

Он считает, что параллельно необходимо приступить к подготовке оперативных резервов — это минимум два-три армейских корпуса (порядка 100 тысяч человек).

«Через два месяца эти два армейских корпуса должны быть готовы для нанесения мощных контрударов. Третья часть – еще порядка 150 тысяч человек – это оперативно-стратегические резервы, их необходимо использовать для наращивания усилий и перехода в стратегическое наступление», – отметил собеседник издания.

По его словам, необходимо нанести три контрудара, один из которых, если не все три, обязательно будет успешным.

Также Клупов уточнил, что «для подготовки мобилизационных резервов первой очереди необходимо 30 дней, оперативные резервы готовятся 60 дней, а оперативно-стратегические – 90 дней».